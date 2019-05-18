İdlib’de kriz büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin İdlib bölgesinde sağlık merkezlerine her gün artan sayıda yapılan saldırılar sonucu büyüyen krizden endişe duyuyor.

Birleşmiş Milletler, Cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzaybatısındaki İdlib bölgesinde son üç haftada en az 18 sağlık merkezinin vurulduğunu kaydetti. BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, “28 Nisan’dan beri, Dünya Sağlık Örgütü ve sağlık çalışanları, en az 18 sağlık merkezinin bombalamalar, havan topu saldırıları ya da çatışmalar dolayısıyla ya zarar gördüğünü ya da yıkıldığını tesbit etti” dedi. Lowcock, bu saldırılardan bazılarının ileri teknoloji silâhlara erişimi olan kişiler tarafından düzenlendiğini kaydetti. Bu açıklama, Birleşmiş Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya ve Suriye ile Batılı devletleri karşı karşıya getirdi. BBC Türkçe’nin haberine göre, İdlib, Rusya ve Türkiye’nin Eylül ayında üzerinde uzlaşmaya vardığı bir anlaşma tarafından silâhlardan arındırılmış bölge ilân edilmiş olsa da, Rusya tarafından desteklenen Suriye ordusu muhaliflerin elindeki bu son bölgeyi almak için yakın zamanda taarruz başlattı.

Şiddetin artması uluslar arası güvenliğe tehdit

BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Güvenlik Konseyi’ne saldırılardan kimin sorumlu olduğunu bilmediğini söyledi, ancak “En azından bu saldırılardan bazılarının modern bir hava gücü ve akıllı ya da yüksek hassasiyetli silâhlar da dahil olmak üzere ileri teknoloji silâhlara erişimi olan kişiler tarafından düzenlendiği açık” dedi. Lowcock, 49 sağlık merkezinin kısmen ya da tamamen, bazılarının saldırı korkusuyla faaliyetlerini durdurduğunu söyledi. Lowcock’un verdiği bilgilere göre, 17 okul da ya hasar gördü ya da yıkıldı, çok daha fazlası da kapatıldı. BM Acil Yardım Koordinatörü, son 3 haftada 160 kişinin öldürüldüğünü ve en az 180 bin kişinin yerlerinden olduğunu kaydetti. BM’nin Siyasî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, “Eğer şiddet artmaya devam ederse ve saldırılar daha da ileri giderse, insani yıkım ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik riskle karşı karşıya olacağız” dedi. İdlib eyaleti, çoğunlukla radikal örgüt Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) tarafından kontrol ediliyor. Bu örgüt, üç yıl öncesine kadar El Kaide’nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi olarak biliniyordu.