'İdlib'de milyonlarca sivil açlıkla karşı karşıya kalabilir''

İdlib'in Türkiye sınırı yakınlarındaki Atme Kampı'na sığınan Ali Şami, "Beşşar Esed rejiminin olmadığı bölgedeki halkın nefes aldığı Babülhava Sınır Kapısı'nın kapanması halinde milyonlarca sivil açlıkla karşı karşıya kalacak." dedi.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispeten güvenli gördükleri, İdlib'in Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, yardıma muhtaç durumda yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemek istemesi sonrasında milyonlarca sivil açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Drone ile görüntülenen çadırlarda yaşayan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller, hayati önem taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarının sürmesini istiyor.

Başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesindeki zorunlu tahliyelerle 4 yıl önce İdlib'in Türkiye sınırı yakınlarındaki Atme Kampı'na sığınan Ali Şami, yaptığı açıklamada, Rusya'nın sivil halkı saldırılardan sonra şimdi de açlıktan öldürmek istediğini söyledi.

Az da olsa insani yardım gelen sınır kapısını Rusya'nın kapatmak istediğini hatırlatan Şami, "Beşşar Esed rejiminin olmadığı bölgedeki halkın nefes aldığı Babülhava Sınır Kapısı'nın kapanması halinde, milyonlarca sivil açlıkla karşı karşıya kalacak." dedi.

BM'nin sivil ve mazlumlara adil davranması gerektiğini ifade eden Şami, "Rusya Müslüman topluluğunu açlıktan öldürmek istiyor." diye konuştu.

Altı yıl kuşatmada kaldıktan sonra Doğu Guta'da zorla yerinden edilerek Atme Kampı'na sığınan Ahmet Ebu Ratib de sivillerin nefes aldığı son insani yardım kapısının kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Babülhava Sınır Kapısı'ndan, çadırda yaşayan sivillere gıda ve ilaç yardımı geldiğini anımsatan Ebu Ratib, "Siviller çadırda yaşamaya mahkum edildi. Dağın başında tozda, toprakta, yılanların ve akreplerin arasında yaşamayı kim ister." ifadelerini kullandı.

Çadırlarda zorlu yaşam koşullarında hayat mücadelesi verdiklerini vurgulayan Ebu Ratib, "Rusya uçak saldırılarıyla öldürdüğü yetmiyormuş gibi insani yardım kapılarını kapatarak çocuklarımızı açlıktan öldürmek istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ebu Ratib, BM'ye mazlum halkı yalnız bırakmama çağrısında bulundu.

Zorla yerinden edilerek Atme Kampı'na yerleşen Halid Ebu Muhammed ise "Rusya saldırılarla çocukları yetim bıraktı. Sivilleri zorla evinden etti. Şimdi de Babülhava Sınır Kapısı'ndan gelecek bir lokma ekmeğimize göz dikti." dedi.

Ebu Muhammed, BM'ye çadırlarda yaşayan sivilleri yalnız bırakmaması ve geride kalan son insani yardım kapısının kapatılmaması çağrısı yaptı.

Rusya'nın tüm veto haklarını Suriye halkına karşı kullandığını belirten Ebu Muhammed, "Rusya, halkı perişan etti. Evlerimizi yıktı. Çocuklarımızı yetim bıraktı. Çocuklara süt, gıda ve ilaç gelen insani yardım kapısını kapatmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Çadırlarda yaşayan sivillerin iş bulmakta zorlandığını aktaran Ebu Muhammed, "Yaşam mücadelesi veren halkın, bir lokma ekmeğini bulmak için BM'nin harekete geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

BM'nin Suriye'ye insani yardımları

BM'nin Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Özellikle zorla yerinden edilerek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e sığınan halk, bu insani yardımlara bel bağlıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirildi. Daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü karşısındaki Babülhava'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay verdi.

Babülhava Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım tırı Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın süresi temmuzda doluyor.

BMGK'nin, sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmayı yenilemesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor. Ancak Rusya ve Suriye ile ilgili kararlarda BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunmaya başladı.

Her ay 1000'den fazla uluslararası insani yardım konvoyunun Suriye'ye gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın itiraz etmesi durumunda yardım geçişlerine kapatılacak.

ABD ve BMGK'deki Batılı ülkeler, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame ile Aralık 2019'da kapatılan Irak ve Suriye arasındaki El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın da yeniden açılmasını istiyor.