İdlib’de neler oluyor?

İdlib’de, Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığı haberleri yalanlanırken, üst bölgesine yapılan saldırıda 3 asker yaralandı. Öte yandan İdlib’te 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin S-400’lerle ilgili mektubunun üslûbunu kabul etmediklerini belirterek, “Hiç kimse Türkiye’ye ültimatom veremez. S-400 savunma sistemi Türkiye’ye gelecektir” dedi. Çavuşoğlu, Fransa’nın YPG ile işbirliğini ise doğru bulmadıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’de bulunan Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD’nin Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemleri almaktan vazgeçirmeyi amaçlayan ve tehditler ihtiva eden mektubunu değerlendiren Çavuşoğlu, “ABD’nin S-400 mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye’ye ültimatom veremez. Türkiye, Rusya’dan S-400 savunma sistemini almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. S-400 savunma sistemi Türkiye’ye gelecektir” diye konuştu. Çavuşoğlu, Fransa’nın YPG’ye verdiği desteği de eleştirdi; “Fransa’nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa’nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa’ya yakışmaz.”

200 bin sivil evini terk etmiş durumda

İdlib’de tam ateşkes sağlandığına dair açıklamalara da değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi; “Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil. İdlib’de biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etmiş durumda.

Bu felâkettir. Bu sabah 10. gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu, 3 askerimiz hafif şekilde bundan etkilendi. Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile bu konuylla ilgili görüşüyoruz. Rejim saldırılarını sürdürürse gereğini yaparız. Bundan kimsenin tereddütü olmasın.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam AKP’nin grup toplantısında Rusya’dan S-400 alımıyla ilgili, “Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin teslimi yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya: Türkiye’ye saldıranları vurduk

Suriye’nin İdlib vilayetinde bu sabah üç Türk askerinin yaralandığı hava saldırısı konusunda Rusya Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Rusya, söz konusu hava saldırısının El Nusra’yı hedeflediğini, Türkiye’nin isteği ve Türkiye’nin verdiği koordinatlarla düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda, Türkiye’nin gözlem noktasına havan topu atan militanların hedef alındığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus Hava Kuvvetleri, Türk tarafının verdiği koordinatları kullanarak, dört hava saldırısı düzenledi. Bunun sonucunda, çok sayıda militan ve Türk gözlem noktasına havan topu atmak için kullandıkları mevziler imha edildi” denildi. Duvar’ın haberine göre açıklamada, bu adımın ‘El Nusra ile müttefik grupların, ateşkes anlaşmasına rağmen Türk ordusunun gözlem noktasına saldırı düzenlemesine karşı’ atıldığı vurgulandı. Ankara’dan yapılan açıklamada, söz konusu saldırının Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgeden düzenlendiği belirtilmişti. Millî Savunma Bakanlığı “Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur” açıklaması yapmıştı.

Fransa: Türkiye’yi destekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İdlib meselesinde durumdan kaygılı olduklarını söyleyerek, “Biz İdlib konusunda Türkiye’yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız. Çünkü çok tehlikeli ve patlayıcı etkiye sahip olabilecek bir durum var ortada” diye konuştu. Le Drian, “Ateşkese müdahale edebilecek her bir adım, sonrasında hepimiz için dramatik sonuçlar doğurabilir” uyarısını yaptı. Fransız Bakan, Rum basınında yer alan Fransa’nın Kıbrıs’ta üs edineceği ve buradaki askeri mevcudiyetini kalıcı hale getireceği iddialarına ilişkin, “Fransız bir üssün veya Fransız askerî birliklerinin Kıbrıs’ta konuşlanması gibi bir öngörümüz kesinlikle olmadı. Rum basının bu konuda yanıldığı söyleyebilirim” ifadesini kullandı.