İdlib'de rejim güçleri sivilleri vurdu: 4 ölü, 9 yaralı

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne dün gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 4 sivil öldü, 9 sivil yaralandı.

Suriye'de, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, dün gece saatlerinden bu yana İdlib kent merkezinin çevresine, Marratinnuman ilçesine, Kefer Secne, Hamidiyye, Hazarin, Rüb'e el Cuz, Bsida, Hiş, Sellt Ez Zuhur ve Kirisaa köylerine hava saldırısı düzenleniyor.

Marratinnuman ve Hamidiyye'de birer, Sellt Ez Zuhur köyünde iki olmak üzere toplam dört sivil öldü, dokuz sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları da Hama ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan Rüb'e El Cuz köyüne hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama eski teknolojiye sahip rejim uçakları saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor, alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atışı yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat daha geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkarıyor.

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak ettiği anda oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor.

Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.