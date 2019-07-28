İdlib'de şiddet son bulmuyor: 6 ölü daha

Suriye'de Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.

Suriye'de muhaliflere ait uçak gözlemevi, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib'in Eriha ilçesi, Maarşurin ile Temlea köylerine, Hama ilinin Kefer Zita ile Latamine ilçelerine saldırılar düzenlediğini bildirdi. Gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Hama'nın Kefer Zita ile Latmine ilçelerine saldırdı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejimin düzenlediği hava saldırılarında Eriha ilçesinde 5 ve Maarşurin köyünde 1 olmak üzere toplam 6 sivil öldü, 18 sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor Yoğun hava saldırıları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geçen hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 102'e yükseldi. AA

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