"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İdlib'de siviller hedef alındı: 10 ölü

15 Ağustos 2019, Perşembe 12:33
Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 10 sivil öldü.

Rejim ve destekçilerinin Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçelerine, Bıdama beldesi, Marrıthırme ve Medaya köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita, Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Dün akşam saatlerinden sonra hava saldırıları şiddetlendi. Rejim ve destekçilerinin saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti." dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi ile Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinden sonraki bombardımanında İdlib'in Marrıthırme köyündeki bir sağlık merkezi hedef alındı. Saldırıda biri sivil savunma görevlisi, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 sivil öldü.

AA

Etiketler: Suriye, İdlib, sivil
Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul serinleyecek

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa baskını

    İdlib'de siviller hedef alındı: 10 ölü

    Cebelitarık, İran tankerini serbest bıraktı

    Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu

    Hazine Bakanlığı'ndan bütçe açıklaması

    'Dünya bu katliama sessizce tanıklık mı edecek?'

    Şırnak'ta terör operasyonu gerçekleştirildi

    Dolar düşüşte

    İşsiz sayısında korkutan artış

    'ABD askeri Şanlıurfa'ya gelecek'

    İsrail hesaba çekilmeli

    Dünya, İstanbul'daki dev randevuyu izledi: Süper Kupa Liverpool'un oldu

    Han'dan Modi'ye tepki: 'Pahalıya mal olacak bir hata'

    Keltat geçim kaynağı oldu

    Marmara Adası'ndaki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama kararı

    Hadsiz teklif

    Atıklar hiç konuşulmuyor
    📷

    Tefekkür Penceresi

    İdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü

    En Çok Okunanlar

    Ahmet Cemil Çökren

    Ölüm ânı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yargı yürütmeyi denetlemeli mi?
    Genel

    Dünya, İstanbul'daki dev randevuyu izledi: Süper Kupa Liverpool'un oldu
    Mikail YAPRAK

    “Seni buraya bizim amellerimiz getirdi”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahs-ı mânevî dairesinde istişare...
    Risale-i Nur'dan

    Hayat; vahdet ve ittihadın neticesidir
    Genel

    Yaşlanmak başlanmaktır
    Mustafa Eren BOZOKLU

    “Kürt Sorunu” - 1
    Genel

    İsrail hesaba çekilmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.