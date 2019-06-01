‘İdlib’de sivilleri koruyun

AB Suriye’nin İdlib şehrinde ateşkes çağrısında bulunarak Rusya, Türkiye, İran ve Suriye hükümetlerinin kuşatma altındaki sivilleri koruması gerekliliğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Suriye’nin İdlib şehrinde ateşkes çağrısında bulunarak Rusya, Türkiye, İran ve Suriye hükümetlerinin kuşatma altındaki sivilleri koruması gerekliliğini ifade etti. Suriye’nin İdlib bölgesindeki şiddet olayları dolayısıyla en az 180 bin kişinin bölgeyi terk ettiği bildirildi. Son üç haftada Suriye hükümet güçlerinin bombalı saldırılarında onlarca sivil öldü. Avrupa Birliği (AB) Suriye’nin İdlib şehrinde ateşkes çağrısında bulunarak Rusya, Türkiye, İran ve Suriye hükümetlerinin kuşatma altındaki sivilleri koruması gerekliliğini ifade etti. Suriye’nin İdlib bölgesindeki şiddet olayları dolayısıyla en az 180 bin kişinin bölgeyi terk ettiği bildirildi. Son üç haftada Suriye hükümet güçlerinin bombalı saldırılarında onlarca öldü. Suriye hükümeti, El-Kaide bağlantılı militanların saldırılarına karşılık verildiğini savunuyor.

Federica Mogherini: Taahhütleri yerine getirin

AB Dışişleri temsilcisi Federica Mogherini ve insanî yardım şefi Christos Stylianide, “Suriye rejimi ve Astana garantörlerinden sorumluluklarını ve taahhütlerini ivedilikle yerine getirmelerini ve sivil halka yönelik derhal koruma sağlamalarını bekliyoruz.” dedi. Mogherini ile Stylianide ayrıca, kadın ve çocuk ayrımı gözetmeden yapılan saldırıların hiçbir şartta haklı gösterilemeyeceğini dile getirdi. Suriye’nin son yıllarda diğer bölgelere kaçanlar da dahil yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib bölgesi, Rusya ve Türkiye’nin aracılık yaptığı ateşkes anlaşmasıyla kısmen koruma altına alınmıştı. Son dönemdeki çatışmaların önemli bölümü ateşkes anlaşmasıyla kararlaştırılan tampon bölgede yaşanıyor.

‘Savaştan uzak durun’

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Arap ülkelerinin liderlerini, bölgeyi yıkıcı bir savaştan kurtarmaya ve bütün siyasî mahkûmları hürriyetine kavuşturmaya çağırdı. Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Mekke’de düzenlenen zirvelerle eş zamanlı olarak Arap ülkeleri liderlerine hitaben mesaj yayımladı. Arap ülkelerinin liderlerine, bölgeyi yıkıcı bir savaştan uzak tutacak bilge bir siyaset yürütme tavsiyesinde bulunulan mesajda, bölgede çıkacak yeni bir savaşın sadece düşmanların çıkarına hizmet edeceği vurgulandı. Mesajda, siyasî tutuklular ve düşünce suçlularının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunularak özellikle Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) tutuklu din adamlarının hürriyetine kavuşturulması talep edildi. Suudi Arabistan’a Katar’a yönelik ambargoyu kaldırması çağrısı yapılan mesajda, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) yeniden güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.