"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2019 CUMA - YIL: 50

İdlib'de son 7 günde 36 sivil daha öldü

25 Nisan 2019, Perşembe 22:27
BM'den İdlib'e yönelik saldırılarda son bir haftada 36 sivilin öldüğü duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'nin İdlib kentinde 18 Nisan'dan bu yana en az 36 sivilin öldürüldüğünü belirterek, "Sivillere ve sivil altyapı tesislerine yönelik bu korkunç ve anlamlamsız saldırıları ve şiddeti güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Moumtzis, yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarılara tepki gösterdi.

Bölgede son günlerde okul, pazar yerleri ve yerinden edilenlerin barındığı kamplara yönelik "yeni dalga bombardıman ve hava saldırılarının" başladığına işaret eden Moumtzis, bu saldırıların sivil halk içinde panik ve kargaşa oluşturduğuna dikkati çekti.

Moumtzis, 18 Nisan'dan bugüne kadar en az 36 sivilin öldüğünü, onlarca sivilin de yaralandığını aktardı.

Ölen sivillere, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan, Lazkiye kırsalındaki Cisir eş Suğur ilçesinde "tanımlamayan" bir patlama sonucu ölen 17 kişinin dahil olduğunu belirten Moumtzis, patlama sonucu birkaç binanın yıkıldığını, kurtarma görevlilerinin 10 saat sonra bir kadını molozların içinden başarıyla kurtardığını ifade etti.

Moumtzis, İdlib'de şubat ayından beri artan çatışmalar nedeniyle 200'ün üzerinde sivilin öldüğü, 120 binden fazla kişinin ise Türkiye sınırına yakın bölgelere gittiği bilgisini paylaştı.

"Sivillere ve sivil altyapı tesislerine yönelik bu korkunç ve anlamlamsız saldırıları ve şiddeti güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullanan Moumtzis, bölgedeki tüm taraflara uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri doğrultusunda sivilleri korumak için her türlü önlemi alma çağrısında bulundu.

Moumtzis, Suriye'nin kuzeybatısında tahmini 1 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyon sivilin halen insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, bunların Türkiye'den yapılan sınır ötesi yardım operasyonlarıyla desteklendiğini kaydetti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın, rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

AA

Etiketler: bm, idlib
Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Polatlı'da bir asker şehit oldu

    Sudan’daki gösterilerin acı bilançosu: 4 ayda 53 ölü, 734 yaralı

    Hamas'tan 'Ulusal Birlik' çağrısı

    Libya'nın komşuları ateşkes çağrısında bulundu

    Yaptırımlar en çok Türkiye’ye zarar verir

    TCDD'nin tren kazası raporundan: Personele yeterli eğitim verilmemiş

    Sri Lanka saldırılarının planlayıcısı oteldeki patlama sonrası öldü

    Mavi Marmara davası 1 Mayıs'ta UCM'de yapılacak

    'Adaletten bahsedenlere vebalı muamelesi yapılıyor'

    İzmir şehidi dualarla memleketi Konya'ya uğurlandı

    Eski istihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

    'Bir zamanlar laik kesimin yaptığını şimdi yeni Türkiye trolleri yapıyor'

    TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Hükümet tarıma odaklanmalı

    'Kılıçdaroğlu'na karşı yapılanların kabul edilebilir bir tarafı yok'

    'Vergi sistemimiz daha sade bir sisteme dönüştürülebilir'

    'Haberlerde daha duyarlı ve dikkatli bir üslup kullanılmalı'

    ABD'de Demokratlar arasında ön seçim yarışı başlıyor

    CHP, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak

    'Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ülkemizin birlik beraberliğine yapılmıştır'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İdealist genç!
    Genel

    Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç: Ülkede ne hukuk kuralı bıraktılar ne de ahlak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Devletin bekası adaletle mümkün
    Genel

    'Bir zamanlar laik kesimin yaptığını şimdi yeni Türkiye trolleri yapıyor'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Avrupa’dan alacağımız dersler
    Genel

    2009 Polis Koleji sınavında usulsüzlük yapan 41 şüpheliye gözaltı
    Şemseddin ÇAKIR

    Ölüm ve ötesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk uçuş, ilk pilot, ilk müdür
    Süleyman KÖSMENE

    Methetmek yararlı mı, zararlı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.