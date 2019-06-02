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2 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

İdlib'de tansiyon düşmüyor

02 Haziran 2019, Pazar 13:15
Esed rejimi ve Rusya'nın iftar vaktinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 4 sivil öldü.

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve müttefiki Rusya'nın, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne, iftar saatinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 4 sivil ölürken, rejim güçleri, silah olarak kullanımı yasak olan yakıcı napalm bombası kullanarak ekili mahsulleri yakmaya devam ediyor.

Esed rejimi ile Rusya, iftar vaktinden bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki Han Şeyhun ilçesi, Kensafra beldesi, Şeyh Damis, Şeyh Mustafa, Sfuhen, Fleyfil, Ureynibe ve İhsem köylerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında Han Şeyhun'da 2, Fleyfil'de 1 ve Şeyh Damis köyünde 1 olmak üzere toplam 4 sivil öldü.

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden, Han Şeyhun ilçesine yönelik hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saldırıların Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiğine işaret edilerek, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." ifadesi kullanıldı.

Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor.

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor.

Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler, uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

Rejim güçleri açlık bombası kullanmaya devam ediyor

Diğer yandan Esed rejimi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki ekili tarlaları yakarak çiftçilerin emeklerini yok ediyor.

Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist grupların oluşturduğu rejim güçleri, Hama'nın kuzey ve batı kırsalları ile İdlib'in güney kırsalında silah olarak kullanımı yasak olan yakıcı napalm bombasını kullanarak çiftçilerin mahsul almasını engelliyor ve dolayısıyla binlerce sivilin aç kalmasına yol açıyor.

"Açlık bombası" denilen saldırılar yüzünden ekili yüzlerce dönüm arazi büyük oranda zarar görürken, bazı mahsuller yangın sonucu küle dönüyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Bu tarihten sonra İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan güçlerin, 51'i çocuk ve 48'si kadın olmak üzere 269 sivili öldürdüğü bilgisini paylaştı.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

AA

Etiketler: idlib
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