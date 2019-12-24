"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

İdlib'deki 35 yerleşim Esed rejimi tarafından ele geçirdi

24 Aralık 2019, Salı 12:40
Astana anlaşmalarını hiçe sayan Beşşar Esed rejimi, İran ve Rusya'nın yardımıyla İdlib'in Cercenaz beldesini de ele geçirerek, son 4 günde 35 yerleşimde kontrol sağladı.

İdlib mutabakatı ne oldu?

Rejim güçleri, dün akşamdan itibaren İdlib'in güneydoğusundaki Cercenaz beldesi ile Hirbet Marata, Ebu Defne, El-Hadise, Kefer Yasin, Salihiye, Darüsselam, El-Falül ve Babulin köylerini ele geçirdi.

 

Böylece 20 Aralık'ta kara operasyonu başlatan rejim güçlerinin ele geçirdiği yerleşimlerin sayısı 35'e çıktı.

Rejim güçleri daha önce Um Celal, Um Tüveyne, Kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Ureybe, Şara, Ebu Habbe, Mudeyrise, Ebu Şerci, Krati, Krestene, Hülübbe, Tuh, Muaysurune, Tehtaaya, Ebu Mekki, Sukeya ve Sırman yerleşimlerinin kontrolünü sağlamıştı.

Yoğun saldırıların hedefinde İdlib'in Maarratünnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor.

Esed rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği "Kaplan Güçleri” adlı "5. Lejyon" da destek veriyor.

Rusya hava saldırılarıyla da rejim güçlerine destek oluyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.

AA

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP'li İl Başkanı'na saldırı

    Benin'de ayine gidenleri taşıyan tekne battı: 100 ölü

    Filistin'den Pompeo'ya 'antisemitizm' suçlaması

    Rusya: Türkiye ile Libya konusunda anlaştk

    Libya'da Hafter güçlerinden bombalı saldırı: 4 ölü

    Etiyopya'da 4 cami ateşe verildi, halk sokağa döküldü

    Fransa'da demiryolu şirketi grev sebebiyle büyük zarara uğradı

    Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında göçük meydana geldi

    İbrahim Kalın gündeme dair açıklamalarda bulundu

    'Çin ile ticaret anlaşması tamam'

    Esenler Otogarı ihaleye çıkıyor

    Suriye'de füze saldırı: 8 ölü

    AYM’den Kanal İstanbul için karar

    İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

    Yunan nakliye şirketi: Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı

    "İsrail Rahmet Kapısı Mescidi'ni sinagog yapmak istiyor"

    İdlib'de 10 bin sivil daha yerinden edildi

    Trabzon'da son durum?

    "31 Aralık 2019'dan sonra YTL banknotlar geçersiz hale gelecek"

    Kanal İstanbul ile ilgili kritik 15 gün

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güvenlik soruşturmasında dayatma geri tepti
    Ahmet BATTAL

    Talimatlı savcılar listesi
    Muzaffer KARAHİSAR

    Merhum Muhammed Said’den kalanlar
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya duruşunu hiç bozmadı
    Faruk ÇAKIR

    Adalet kâğıt üstünde
    Genel

    Temsilcimiz Haydar Açıkbaş vefat etti
    Genel

    Rant var vazgeçmezler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir derin kumpas: Kubilay Cinayeti (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetten indirilen nimetler
    Kübra ÖRNEK

    Dedemiz Mehmet Âkif

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.