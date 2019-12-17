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17 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

İdlib'deki saldırılarda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

17 Aralık 2019, Salı 16:03
Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 kişi öldü.

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava ve kara saldırılarında ilk belirlemelere göre 12 sivil öldü.

Rejim güçleri öğle saatlerinden itibaren Bidama beldesi ile Maasaran köyü, Maar Şemşe, Maar Şimarin, Kenayes, Tel Mennis, Deyr Şarki, Maar Şurin, Gadefe köylerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Bidama'da 6, Maasaran köyündeki pazar yerinde 4, Kenayes ve Tel Minnis de 1'er toplam 12 sivil öldü.

Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı ve ölenler arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi. 

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Bombardımanlar sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 

Saldırıların ardından çok sayıda sivil evlerini terk ederek, nispeten güvenli olan Türkiye sınır hattına, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine doğru göç etmeye başladı. 

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

AA

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