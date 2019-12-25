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İdlib’den kaçış

25 Aralık 2019, Çarşamba 23:42
İdlib’e yönelik yeni bir operasyonun başlamasıyla bölgede yaşayan onbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçıyor.

Suriye ordusunun İdlib vilayetine yönelik yeni bir operasyon başlatması sonrası çatışma bölgesinde yaşayan onbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçıyor. Reuters ve AFP haber ajansları Şam - Halep otoyolu üzerindeki köylerden yaşanan kaçışı görüntüledi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca geçtiğimiz hafta 30 bin kişi evlerini terk etti. Toplam rakamın ise 80 bine ulaştığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası “İdlib’te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına net bir mesaj gönderdik” dedi. Kalın, Rusya’dan, yeni bir ateşkes konusunda beklenti içinde olduklarını da vurguladı. Operasyon hattı üzerinde ise yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. BBC’de yer alan habere göre, uluslararası haber ajansları da M5 otoyolu üzerindeki Marat El Numan ve Hazano kasabalarındaki yoğun araç trafiğini görüntüledi.

BM’den sivilleri koruma çağrısı

Gözlemevi, sivil konvoyların vurulduğunu ve en az 12 kişinin öldüğünü aktarıyor. Rusya destekli Suriye ordusunun geçen hafta başlattığı İdlib ilerleyişinde şu ana kadar en az 100 kişinin öldüğü bildiriliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de sözcüsü aracılığıyla bütün taraflara sivilleri koruma çağrısında bulundu. Rusya ve Türkiye’nin masaya oturarak, muhalifler ve rejim ordusu arasında silâhtan arındırılmış bölge oluşturduğu İdlib’de Türkiye’nin 12 gözlem noktası yer alıyor. Rusya, İdlib’de El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam adlı örgüte karşı operasyon yürütüldüğünü ve “anlaşma teröristleri kapsamadığı için ateşkesi ihlâl etmediklerini” savunuyor. İç savaş öncesi nüfusu 1 milyon civarında olan İdlib bölgesi, ülkenin diğer noktalarında evlerini terk etmek zorunda kalanların da yerleşmesiyle 3 milyona ulaştı.

 

Suriye’de 979 insanî yardım çalışanı öldü

Suriye’de iç savaşın başladığı Mart 2011’den 20 Aralık 2019’a kadar geçen sürede 882’si Esed rejiminin, 97’si Rusya’nın saldırılarında olmak üzere toplam 979 insani yardım çalışanı vefat etti.Toplam 979 yardım gönüllüsü vefat ederken, onlara ait tesis ve araçlar bin 44 kez Esed rejimi, 403 kez Rus güçleri tarafından hedef alındı.  SNHR raporunda, 19 Eylül 2016’da Halep’in Urum el Kübra banliyösünde Suriye Kızılayı’na ait yardım konvoyuna yapılan ve 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına da değinildi. Saldırıyı rejimin düzenlediğinin belirtildiği raporda, Birleşmiş Milletlerin (BM) olaya dair yaptığı soruşturmanın yetersiz kalması, sorumluların uluslararası yargı önüne çıkarılması için gerekli adımların atılmaması ve saldırının sorumlularına doğrudan işaret edilmemesi eleştirildi. Savaş hukukunu düzenleyen Cenevre Sözleşmesine göre, savaş zamanında sağlık birimleri, sağlık personeli, insani yardım ve barışı koruma görevi yapan kişi ve kuruluşlara yönelik bilinçli saldırıların açıkça “savaş suçu” sayıldığının anımsatıldığı raporda, sorumluları cezalandırmanın Uluslararası Ceza Mahkemesinin görevi olduğu vurgulandı. Ankara – aa

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