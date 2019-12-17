İdlib'e hava saldırısı: 12 ölü

Suriye ordusu İdlib'de çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi.
.Suriye ordusunun İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava ve kara saldırılarında ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü.
Suriye ordu güçleri öğle saatlerinden itibaren Bidama beldesi ile Maasaran köyü, Maar Şemşe, Maar Şimarin, Kenayes, Tel Mennis, Deyr Şarki, Maar Şurin, Gadefe köylerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.
İlk belirlemelere göre, Bidama'da 6, Maasaran köyündeki pazar yerinde 4, Kenayes ve Tel Minnis de 1'er toplam 12 kişi öldü.