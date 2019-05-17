İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

Esed rejimine ait savaş uçaklarının iftar sırasında düzenlediği hava saldırılarında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki Marratinnuman ilçesinde ilk belirlemelere göre 2, Keferruma beldesinde 1 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Marratinnuman ilçesinde iftar vaktinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil öldü, 8 sivil yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib ilinin güneydoğusunda Marratinnuman ilçesi ile Keferruma beldesi ve Keferzince köyüne, güneybatısında da Bıdama beldesi ile Naciyye köyüne hava saldırısı düzenlendi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Marratinnuman ilçesinde ilk belirlemelere göre 2, Keferruma beldesinde 1 olmak üzere toplam 3 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı. 25 Nisan'dan bu yana en az 148 sivil yaşamını yitirirken, 395'ten fazla sivil yaralandı. AA

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