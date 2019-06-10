İdlib'e hava saldırısı: 6 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 6 sivil yaşamını yitirdi, 39 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşer Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib ilinin Han Şeyhun ilçesi, Temaniye beldesi, Şeyh İdris, Maarşurin ve Et Tüh köyleri, Hama'nın kuzey kırsalında Latamne ile Kefer Zita ilçelerine hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Han Şeyhun ilçesinde işçilerin çalıştığı bir tarla ve Maarşurin köyündeki pazar yerinde dün geceden bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 6 sivil hayatını kaybetti, 39 sivil yaralandı. Sivil Savunma, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesabı üzerinden, Han Şeyhun, Latamine, Kefer Zita ilçeleri ve Maarşurin'e düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu bölgelerin Rusya tarafından hedef alındığına dikkati çekerek, "İki Rus savaş uçağı Hımeymim'den kalkış yaptı." bilgisini paylaştı. AA

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