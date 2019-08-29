İdlib'e rejim saldırısı: 7 sivil öldü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 7 sivil daha yaşamını yitirdi.
Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 7 sivil daha yaşamını yitirdi.
Esed rejiminin hava saldırıları düzenlediği İdlib'in Maarşimşe köyünde 4 sivil hayatını kaybetti.
Askeri muhaliflerin uçak gözlem evinin Rusya'ya ait olduğunu belirttiği savaş uçağının saldırısında ise Tuh köyünde 3 sivil öldü.
Rejim uçakları, Tel Mennis, Der Şarki, El Bara, Masaran köyleri ile Cercenaz, Temaniya ve Kensafra beldelerine de saldırı yaptı.
AA