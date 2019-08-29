İdlib'e rejim saldırısı: 7 sivil öldü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 7 sivil daha yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 7 sivil daha yaşamını yitirdi. Esed rejiminin hava saldırıları düzenlediği İdlib'in Maarşimşe köyünde 4 sivil hayatını kaybetti. Askeri muhaliflerin uçak gözlem evinin Rusya'ya ait olduğunu belirttiği savaş uçağının saldırısında ise Tuh köyünde 3 sivil öldü. Rejim uçakları, Tel Mennis, Der Şarki, El Bara, Masaran köyleri ile Cercenaz, Temaniya ve Kensafra beldelerine de saldırı yaptı. AA

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.