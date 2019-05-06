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6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivil ölümler devam ediyor!

06 Mayıs 2019, Pazartesi 13:40
Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 2'si çocuk 4'ü kadın toplam 10 sivil öldü.

Esed rejimi ve destekçileri, gece geç saatlerinden itibaren Hama'nın kuzey ve batı kırsalında Morik, Latamine, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Zeyzun, El İnkavi, El Hüveyz, El Huveyce, El Havvaş, Tel Es Sahır ve El Zekat köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, El Habit, Has, El Knidde, Ureynibe, Şinan ve Rub-u el Cüz köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, gece geç saatlerinden itibaren düzenlenen hava saldırılarında İdlib'e bağlı Ureynib'e köyünde 4, Rub-u El Cüz'de 4 ve Şinan köyünde 2 olmak üzere toplam 10 sivil öldü.

Sivil Savunma, ölenlerin 2'sinin çocuk, 4'ünün de kadın olduğunu bildirdi.

Sivil savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Rus savaş uçaklarıyla ilgili açıklama

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Rub-u El Cüz ve Şinan köylerine düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." bilgisi paylaştı.

Saldırılar sonrası bölgelerde yaşayan siviller göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplara sığınıyor.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere son 4 günde düzenlenen saldırılarda en az 59 sivil öldü.

Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü belirtilmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında, söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

AA

Etiketler: idlib, suriye
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