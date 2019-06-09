"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

İdlib insanî krizin eşiğinde

09 Haziran 2019, Pazar 01:30
Birleşmiş Milletler, Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib vilayetinin artan çatışmalar sebebiyle ağır bir insanî krizin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi kıdemli İnsanî Danışmanı Najat Rochdi, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde yoğunlaşan çatışmalarda ölen ve yaralanan sivil sayısının giderek arttığını bildirdi. İsviçre’nin Cenevre kentinde, Suriye’deki duruma dair açıklamalarda bulunan Rochdi, İdlib’de savaşan taraflarının giderek daha dehşet verici bir sertlikle çarpıştıklarını ve çocuklarla kadınlar dahil sivillerin de zarar görmesini göze aldıklarını ifade etti. Rochdi ayrıca İdlib ve çevresinin, ağır bir insanî krizin eşiğinde olduğunu da vurguladı. İdlib bölgesindeki durumla ilgili istatistiki bilgiler de aktaran Najat Rochdi, toplam 3 milyon insanın herhangi bir koruma altında olmadan çatışma bölgesinde yaşamaya devam ettiğini ve yüz binlerce kişinin de evlerini terk ederek bölgeden uzaklaşmakta olduğunu bildirdi. Rochdi savaşın tarafları olan Esad rejimi ve Rusya ile rejim karşıtı milislere çağrıda bulunarak, sivillerin korunmasını talep etti.

En az 160 sivil öldü

BM İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada da Nisan ayının sonundan bu yana en az 160 sivilin öldürüldüğü, yüzlerce sivilin de yaralandığı belirtildi. OCHA, bölgede hastanelere ve farklı sivil yapılara yönelik saldırıların kesilmemesini de kınadı. OCHA Sözcüsü Lens Laerke, Nisan ayının sonundan bu yana sağlık kuruluşlarının en az 25 kere saldırıların hedefi olduğunu söyledi. Laerke, bu saldırıların çoğunlukla hava saldırıları şeklinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. Geçtiğimiz Nisan ayında yeniden şiddetlenen İdlib bölgesindeki çatışmalarda, Esad rejimine bağlı hava kuvvetleri, Rus uçaklarının da desteğiyle İdlib bölgesini bombalıyor. İdlib, Suriye içinde rejim muhalifi radikal İslami örgütlerin denetiminde kalan son bölge ve burada on binlerce milisin bulunduğu tahmin ediliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçler, müttefik ülkeler Rusya ve İran’ın da desteğiyle daha önce kaybettiği toprakların büyük bölümünü terör örgütlerinin ve muhalif grupların elinden almayı başardı. Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana yüz binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarcası da savaşın şiddetinden kaçarak mülteci konumuna düştü.

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB’nin değerleri dinimizde de var

    İdlib insanî krizin eşiğinde

    AYM önünde adalet nöbeti

    Pentagon mektubu ne anlama geliyor?

    Seçmen belirsizliğe son vermek istiyor

    Atinalı Müslümanlar camilerine kavuşuyor

    ‘Hak yol İslâm yazacağız’ diyen şair

    Dünya şampiyonu Türkiye'den eli boş döndü

    Mahçupyan'dan 'yeni parti' açıklaması

    Esad güçleri direnişin sembolü olan futbolcuyu öldürdü

    Hangi ankete göre kim önde?

    Bir askerimiz şehit oldu

    İSPARK zararı Sayıştay raporlarında

    Sosyal medya şoku

    Akşener: Mitili değil, ama postu İstanbul’a seriyorum

    Beki: Bal gibi biliyor ‘Pontus ve Rum’ lâflarının kimden çıktığını

    700 milyon kişi göç edebilir!

    İçişleri Bakanlığı: Mağarada kıstırılan teröristler etkisiz hale getirildi

    "Mükemmel'' manzaraya ziyaretçi akını

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Parlamenter sistem için istişare mi?
    Genel

    Pentagon mektubu ne anlama geliyor?
    Faruk ÇAKIR

    Kural tanımadan olur mu?
    Genel

    AB’nin değerleri dinimizde de var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman KOYUNCU

    Peygamberimiz’in (asm) soyu neden önemli?
    Genel

    Seçmen belirsizliğe son vermek istiyor
    Genel

    AYM önünde adalet nöbeti
    Rifat OKYAY

    Oku, oku, oku!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.