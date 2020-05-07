"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İdlibli yetimler enkazların arasında oruçlarını açıyor

07 Mayıs 2020, Perşembe 15:54
Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan imam Ahmed el Kasir, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaz haline gelen evlerin arasında yetimlere iftar veriyor.

Ahmed el Kasir, yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarında babalarını kaybeden çocuklara iftar ulaştırdıklarını söyledi.

Kasir, "Bu ay boyunca iftarlarımız sürecektir. Bunu gönüllü yapıyoruz. Destek vermek isteyenlerin yardımlarını bekleriz." dedi.

Bölgede Kuran-ı Kerim eğitimleri de veren Kasir, "Allah’ın kelamını çocuklara öğreteceğiz. Bu konu buradaki Müslümanlar için önemlidir." ifadelerini kullandı.

İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere, salgın kısıtlamalarını gevşetecek

    ABD'de son 24 saatte 2 bin 483 ölüm daha

    "Çocuklar, 'Kaygılanıyorum.' demezler, 'Benimle oynar mısın?' derler"

    İdlibli yetimler enkazların arasında oruçlarını açıyor

    'Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma'

    Flamengo'da 38 vaka gözlemlendi

    Alman sanayisinde son 30 yılın en büyük düşüşü

    Engelli öğrencilerin uzaktan eğitimi ile ilgili yeni karar

    Ticaret Bakanlığı: Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak

    Pompeo'nun Kovid-19 açıklamaları kafa karıştırdı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

    Dünyada vaka sayısı 4 milyona yaklaştı: Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler...

    'Kovid-19'un en yoksul ülkelerde zirveye çıkması bekleniyor'

    Dünya genelinde 1 milyon 300 bin kişi iyileşti

    Marmara'ya sağanak uyarısı!

    Libya Ordusu, Hafter milislerinin kargo uçağını vurdu

    Demokrasi daha da önem kazandı

    Dünya ekonomisi küçülecek

    Mutluluk ailede

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kim inanır size?
    Genel

    Helâlleşme zamanı
    Genel

    Üniversitede de tek adam sistemi
    Faruk ÇAKIR

    Çaylar kimden?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan, ömre bin ömür katar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrasi daha da önem kazandı
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an’da zekât verilecek yerler
    Said YÜKSEKDAĞ

    Peygamber Efendimiz'den (asm) dualar
    Genel

    Tek Parti dönemi formülüne AKP düzenlemesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.