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29 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

"İğrenç bir saldırı"

28 Haziran 2023, Çarşamba 18:00
Filistin yönetimi, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi kapsamında, 5 bin 700 yeni konut inşasını onaylamasını, "İsrail'deki aşırı sağ için ödül ve Filistinlilere karşı daha fazla saldırı fırsatı" şeklinde değerlendirerek, kınadı.

"İsrail hükümeti bir ilhak darbesine doğru koşuyor"

 

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, karara tepki gösterildi.

"Yeni konutların inşası, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile onların benzerleri ve terörist yandaşları için bir ödüldür." denilen açıklamada, bu konutların İsrail'in aşırı sağı tarafından Batı Şeria'daki "Yahudi terörizminin üslerini genişletmek" için kullanılacağı ve bunun da onlara savunmasız Filistinlilere yönelik saldırılarını artırmaları için daha büyük bir fırsat vermek anlamına geldiği ifade edildi.

İsrail'in, "Filistin vatandaşlarının topraklarındaki yerleşimlerini derinleştirmek ve genişletmek için" yaklaşık 5 bin 700 yeni konutun inşasını onaylama kararının şiddetle kınandığı açıklamada, İsrail'in bu kararı, uluslararası meşruiyete ve kararlarına karşı "iğrenç bir saldırı" ve uluslararası toplum ile ABD'nin yerleşimleri reddeden tutumlarını hafife almak anlamına geldiği kaydedildi.

Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerinden sorumlu İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi Yüksek Planlama Konseyi, ülke kanunlarına göre bile yasa dışı kabul edilen 3 kaçak yerleşim yerinin geriye dönük yasallaştırılması da dahil olmak üzere, yaklaşık 5 bin 700 yeni konut inşasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

AA

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