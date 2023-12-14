İğrenç bir suç daha!

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okudu.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve kuşatma devam ederken, İsrail askerleri şehirdeki bir camiye çirkin saldırıda bulundu.

Askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girdi; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okudu.

Mikrofonu tutan asker, arkadaşları kendisini videoya alırken, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu “Şema Yisrael” (Dinle Ey İsrail) duasını seslendirdi.

Görüntülerde, Yahudi duasının caminin hoparlörlerinden yankılandığı, bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görüldü.

Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekti.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan camideki saygısızlığı övdü

Öte yandan İsrail’in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerleri övdü.

Bakan Ben-Gvir, görüntüleri kendi Telegram hesabından paylaşarak, "Kahraman askerlerimizden Cenin'de bir camide Şema İsrael duası." ifadelerini kullandı.

Filistin Vakıflar Bakanı Bekri: İğrenç bir suç

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Cenin kampındaki bir Filistin camisinde Yahudi duası okuması daha önce görülmemiş ve kesinlikle kabul edilemez bir davranıştır." dedi.

İsrail'in camilere yönelik saldırılarının artmasından endişe duyduklarını söyleyen Bekri, şunları kaydetti:

"Bu eylem, camilere ve ibadethanelere saldırı izni anlamına gelmektedir. Bu durum, daha fazla gerginlik ve camilere yönelik saldırıdan başka bir şey getirmez. Bu iğrenç bir suçtur, bunu reddediyoruz."

Bekri, işlenen suçun ibadethanelere yönelik yasanın ihlali olduğuna dikkati çekerek, "Bu suçu kim işlediyse ve kim övdüyse, ister bakan ister başka bir şey olsun hesap vermelidir." diye konuştu.

İsrail güçleri, 3 gün kuşatma altında tuttuğu ve kanlı baskınlar düzenlediği Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı’nda 12 Filistinliyi öldürmüş, 20 evi bombalamış ve 700 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarını artırdı.