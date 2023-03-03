“İğrenç, sorumsuz, kışkırtıcı”

İsrail’de koalisyon ortaklarından aşırı sağcı lider Smotrich,’in, ““Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum” sözleri tepkiyle karşılandı.

Huvvara beldesi 4 gündür İsrail ablukası altında İsrail’de Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, “Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail devleti bunu yapmalı. Bu, vatandaşın eliyle yapılmamalı” cevabına tepkiler büyüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Smotrich’in sözlerini “iğrenç ve sorumsuzca” olarak nitelerken, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de “sorumsuzca ve kışkırtıcı, BM kararlarına aykırı” diye tepki gösterdi. Filistin hükümetine bağlı Batı Şeria’daki Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas, İsrail ordusunun, Nablus’a bağlı Huvvara beldesini kapattığını, dükkanların açılmasını engellediğini aktardı. Filistinli yetkili, belde sakinleri ile aktivistlerin, ablukayı protesto ederek gösteri düzenlediğini söyledi. Haber Merkezi

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