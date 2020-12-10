İhlallerle Türkiye karşıtlarına koz veriliyor

ABKAD Başkan Yardımcısı Can Baydarol, “Türkiye’deki hatalı uygulamalar sonuçta Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlarının eline koz veriyor” dedi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’ndan birliğin dünya çapında insan hakları ihlâlinde bulunan devlet veya devlet dışı aktörlere dönük yaptırım uygulaması kararı çıktı. Peki, bu karar Türkiye’yi ne denli etkiler? Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Can Baydarol, Sputnik’e anlattı. Baydarol’a göre bu kararın öncelikli hedefi Türkiye olmasa da, Ankara’nın insan hakları ihlâllerinden, hukukun üstünlüğüne, demokrasinin önündeki engellere kadar her konuyu gözden geçirmesi hayati önemde: “Bu sırf Avrupa Birliği’ne katılmak için değil, Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkışık ekonomik durumdan da çıkması için şart.”

Kolay kolay gözden çıkarılamaz

Batılı ülkelerin Türkiye’yi kaybetmemek için önemli sebepleri olduğuna işaret eden Baydarol “Türkiye şu anda jeostratejik konumu itibarıyla kimsenin kolay kolay gözden çıkaracağı bir ülke değil. Olayı sadece AB boyutuyla da değil, NATO boyutuyla da düşünmek gerekir. Biden’ın iktidara gelmesiyle birlikte tekrar Rusya’ya karşı bir NATO cephesinin kuvvetlendirileceğini anlıyoruz. Bu noktada da Türkiye’yi kaybetmeye gitmek, sırf Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi istiyor, Fransa da bunları destekliyor diye kimse göze alamıyor. Yani bir işin bu güvenlik boyutu ve yeni dünya koşullarının getirdiği nokta var” dedi.

‘Oyunlarını çok güzel oynuyorlar’

Baydarol, Türkiye’nin gerekli reformları yapmasının önemini de hatırlattı: “Biraz kendimize çeki düzen versek, reformları yapsak o zaman bu koşullarda arafta kalmaktan kurtulma şansımız olur. Avantaj elde ederiz. Şu andaki Türkiye’deki hatalı uygulamalar sonuçta Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlarının eline koz veriyor. Bu kozu niye durup dururken veriyoruz, bu da hakikaten siyasi mantıkla pek bağdaşmıyor benim açımdan. Yıllardır söylediğim lâfı tekrarlayayım, Türkiye’de AB’yi istemeyenlerle, AB’de Türkiye’yi istemeyenlerin arasında muhteşem bir ortaklık var. Her ikisi de oyunlarını çok güzel oynuyorlar.”