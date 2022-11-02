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2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

IHR: İran'da 253 kişi protestolarda öldü

02 Kasım 2022, Çarşamba 12:00
İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayınlanan raporda, ülkede yaklaşık 50 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 21'ine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 93, Mazenderan'da 30, Tahran 25, Kürdistan 23, Gilan 19, Batı Azerbaycan 18, Kirmanşah 13, Elborz'da 7, Horasan-ı Rezevi'de 4, İsfahan 3, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Zencan ve Doğu Azerbaycan, Erdebil ve İylam'da ikişer, Buşehr, Huzistan, Hemedan ve Simnan'da birer göstericinin öldüğü kaydedildi.

Ölen göstericilerden 34'ünün 18 yaşın altında, 19'unun da kadın olduğu ifade edildi.

IHR, 12 Ekim'de yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 201 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberinde ise Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde şu ana kadar 36 güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de ölmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke genelinde devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor.

AA

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