İhvan’a 10 idam kararı daha

Mısır’da Müslüman Kardeşler üyesi olduğu belirtilen 10 kişi, polise saldırı planlama iddiasıyla yargılandıkları davada idam cezasına çarptırıldı.

euronews’in haberine göre, Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi 2013’te darbe yapıp görevi devraldıktan sonra yasa dışı ilan edilen Müslüman Kardeşler üyelerine yönelik soruşturma ve yargılamalar devam ediyor. Devlet haber ajansı MENA, yasadışı Müslüman Kardeşler üyesi 10 kişinin ölüm cezasına çaptırıldığını duyurdu. Haberde zanlıların polise saldırı planlamaktan suçlu bulunduğu kaydedildi. Mahkeme, sanık 10 kişiyi ‘Helvan Tugayları’ isimli yapıyı kurmaktan da suçlu buldu. Mısır’da zamanın Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetlerinin ülkede devam eden protestolar sırasında 2013 yılında yönetime el koydu. Sisi daha sonra cumhurbaşkanı olurken Müslüman Kardeşler terörist ilan edildi ve birçok üyesi hapse atıldı ya da ölüm cezasına çarptırıldı. Haber Merkezi

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