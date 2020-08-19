İİT'den ''Mali'' çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mali'de ordu içindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonrasında, ülkenin krizden çıkması ve barışçıl bir yol bulunması için tüm girişimlere destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve hükümetinin istifa ettiği ve Meclisin feshedildiği Mali'deki gelişmelerin endişeyle takip edildiği" belirtildi. Açıklamada, İİT'nin Mali'de "krizden çıkılarak barışçıl bir yol bulunması için tüm girişimlere destek vermeye hazır olduğu" ifade edildi. Ülkenin bir süredir kriz içinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, tüm taraflara diyalog çağrısı yapıldı. Mali'de darbe Mali'de dün Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı istifaya zorlayan darbeciler, seçimlerin en makul sürede yapılacağını duyurdu. Bir grup askerle devlet televizyonu ORTM'ye çıkan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı İsmail Wague, bildiri okuyarak ülkenin istikrarını korumaya çalıştıklarını öne sürdü. AA

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