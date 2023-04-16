İİT'den Sudan'da çatışan taraflara çağrı: Diyalog sürecine geri dönün

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara son verilerek diyalog sürecine geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Sudan'daki çatışmalarda bir günde 56 sivil öldü, 595 kişi yaralandı İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın bazı kentlerinde ordu ile HDK arasında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyulduğu ifade edildi. Açıklamada sözlerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Sudan'daki taraflara çatışmalara derhal son vermeleri çağrısı yaptı. Çatışan tarafları Sudan halkının çıkarlarını dikkate alarak diyalog sürecine geri dönmeye davet eden Taha, Sudan halkının bu krizi diyalog ve müzakerelerle aşmaya kadir olduğuna inancının tam olduğunu vurguladı. Genel Sekreter Taha, İİT'nin Sudan'ın güvenlik, istikrar ve barışına önem verdiğini kaydetti. Sudan'daki çatışmalar Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü. AA

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.