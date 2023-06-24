"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İkazları "yersiz" bularak reddetmiş

24 Haziran 2023, Cumartesi 17:59
Titanik gemisinin enkazına dalışı sırasında kaybolan ve enkazının bazı parçalarına ulaşılan denizaltı Titan'ın sahibi OceanGate şirketinin CEO'su Stockton Rush'un, denizaltının güvenliğine ilişkin ikazları "yersiz" bularak reddettiği belirtildi.

"Katastrofik" şekilde patlamış
'Titanik'in enkazına dalan denizaltıdaki herkesin öldüğüne inanıyoruz'

 

BBC'nin ulaştığı elektronik postalara göre, film yapımcısı Rob McCallum, 2018'de Rush'a "müşterilerini potansiyel olarak riske attığı" uyarısında bulunup bağımsız bir kuruluş tarafından inceleninceye kadar denizaltını kullanmayı bırakmasını önerdi.

McCallum, yazışmalarında Rush'a "Testlerinizde her türlü özeni göstermenizi ve çok ihtiyatlı olmanızı rica ediyorum. Girişimciliği ve yeniliği ne kadar takdir etsem de potansiyel olarak tüm sektörü riske atıyorsunuz. Aracın (Titan'ın) deniz altı seyahatini kaldırıp kaldıramayacağını denemeler belirleyecek; dikkatli ve güvende olun." uyarılarında bulundu.

Rush ise bu çağrıya, "yeniliği durdurmak için güvenlik argümanı kullanmaya çalışan sektör oyuncularından bıktığı" cevabını verdi.

OceanGate'in CEO'su Rush, cevap mesajlarında, "'Birini öldüreceksin' şeklindeki temelsiz çığlıkları çok sık duyduk. Bunu ciddi bir kişisel hakaret olarak kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

McCallum, BBC'ye söz konusu yazışmaların, OceanGate'in avukatlarının yasal işlem tehdidinde bulunmasının ardından sona erdiğini söyledi.

Titanik'in yönetmeni, OceanGate'i uyarmış

Titanik filminin yönetmeni James Cameron da denizaltı Titan'ın sahibi OceanGate'i daha önce riskler hakkında uyardığını açıkladı.

Cameron, firmaya "felakete giden yolda olduklarını" anlatan bir mektup yazdığını kaydetti.

"Denizaltıyı tam olarak dediğim yerde buldular"

Daha önce Titanik'in enkazına 33 kez dalış yapan Cameron, denizaltı ile iletişimin kesildiğini öğrendiğinde olası bir felaketten şüphelendiğini belirterek, "Aklıma ilk gelen şey patlamaydı." dedi.

1912 yılında batan Titanik ile Titan'ın kaybolması arasında "korkunç bir ironi" olduğunu anlatan Cameron, "Denizaltıyı tam olarak dediğim yerde buldular." diye konuştu.

Kayıp denizaltıdaki 5 kişinin öldüğüne inanılıyor

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

OceanGate firması ve ABD Sahil Güvenlik Birimi, denizaltıya ait bazı parçalara ulaşıldığını ve araçta bulunan 5 kişinin öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 467
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sarayın günlük masrafı 14.7 milyon lira oldu

    Eşi görülmemiş bir saygısızlık

    Bizim sularımızda kimse ölmemeli

    Gençlik bunalımda

    'Hiçbir Wagner savaşçısı teslim olmak niyetinde değil'

    54 yılda 99 milyondan fazla kişi Hac yaptı

    'Öğle saatlerinde ve çok aç ya da çok tok şekilde yola çıkılmamalı'

    İkazları "yersiz" bularak reddetmiş

    Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

    Rusya'dan Kiev'e yoğun füze saldırısı

    "Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı"

    Prigojin: Moskova otoyolunda bir helikopter düşürdük

    Rusya'da büyük kriz - Beyaz Saray: Rusya'daki gelişmeleri takip ediyoruz

    Rusya'da Wagner krizi - Wagner'in kurucusu Prigojin: Askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor

    Rusya: Prigojin, Wagner savaşçılarını kendi suç macerasına sürüklüyor

    Gaziantep'teki feci kazada 6 kişi öldü

    Temel sorunlar çözülmeden faiz arttırımı çare değil

    AB'den Rusya'ya 11'inci yaptırım paketi

    Aliyev İHA'lar ile uzun menzilli füze alımı için sözleşme imzaladı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Cami cemaati Hz. Hüseyin’in (ra) katline niçin ses çıkarmadı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Halk irşad ister
    Ahmet BATTAL

    Organize göstermelik işler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Bir tatlı telaş
    İbrahim Yasir Teğiş

    Kendine zulmetmeme sanatı: Az ve helal yemek
    Risale-i Nur'dan

    İslâmın şe’ni salâbettir; taassup değil
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    TESBİT: Devlette israf itirafı...
    Faruk ÇAKIR

    Siyaset böyle olmamalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.