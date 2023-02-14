IKBY'deki sivil toplum kuruluşlarından 32 tır yardım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sivil toplum kuruluşları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenler için 32 tır yardım topladı.

IKBY'de faaliyet yürüten insani yardım kuruluşları, depremzedelere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bahteveri, Hana ve İnsani Rabıta kurumlarının yardım kampanyasını yürüten Aso Hamit, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 32 tır yardım gönderdiklerini söyledi. Yardımların battaniye, soba, giysi, mama, süt ve diğer gıda ürünlerinden oluştuğunu aktaran Hamit, daha önce 3 gün süreceği açıklanan kampanyanın devam ettiğini belirtti. IKBY genelinde 8 Şubat'ta başlayan kampanyaya vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu kaydedilmişti. AA

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