İki Almanya’nın birleşmesinin 33. yıldönümü

Almanya Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ile Federal Almanya Cumhuriyeti’nin (Batı Almanya) birleşmesinin 33. yıl dönümü kutlandı.

Her yıl 3 Ekim’de farklı eyaletlerde düzenlenen Alman Birliği Günü’nün merkezi kutlaması, “Ufukları açmak” sloganıyla bu yıl Hamburg eyaletinde yapıldı. Şehir merkezinde binlerce kişinin katıldığı kutlamalar kapsamında, 16 eyaletin ve ülke kurumlarının tanıtıldığı stantlar kurulurken Elbfilarmoni’de yapılan resmi törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas ve diğer kurumların temsilcileri katıldı. AA

Okunma Sayısı: 147

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.