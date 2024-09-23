İki Uygur kadına daha sınır dışı tehdidi

İstanbul Sefaköy Kanarya Mahallesi’nde yaşayan Rızıvangül Abdülaziz ve Münevver Abdülaziz isimli iki bedensel engeli bulunan Uygur kadın ve çocukları, 18 Eylül sabahı saat 04.00’te Terörle Mücadele polisleri tarafından evlerine baskın yapılarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınların çocukları da bedensel engelli. Araştırmacı Gazeteci Yücel Tanay “Uygur göçmenlerin olaya şahit olan komşuları, gece saat 04.00 sularında evlerine gelen Terörle Mücadele polisleri tarafından sert muamele ve şiddetle gözaltına alındılar. Emniyet güçleri tarafından hiçbir açıklama yapılmadığını yalnızca Geri gönderme Merkezi’ne götürdüklerini söylediklerini anlattı” dedi. Karar’ın haberine göre, henüz Çatalca Geri Gönderme Merkezi’ne alınan aileyle iletişime geçilemediğini belirten Tanay, “Ailenin avukatı yok, avukatı olmayan göçmenler Geri Gönderme Merkezlerine girişleri yapıldıktan kısa bir süre sonra aksi bir itiraz olmadıkça sınır dışı ediyorlar” dedi. Haber Merkezi

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