İki yüzlü İsrail

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı “yeni bir katliam” şeklinde niteledi. Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze’nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı. İsrail’in önceki gün Gazze’nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla Filistinli’ye güney bölgelerine gitmeleri ültimatomunu yapmasının ardından Gazze’de on binlerce kişinin güneye doğru yola çıkmıştı. İsrail ordusu Gazze’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişiye beklenen kara harekâtı öncesinde bölgeyi terk etmelerini söylemiş, Hamas ise halkı yerlerinde kalmaya ve İsrail ordusunun emrine karşı gelmeye çağırmıştı. Bu arada, İsrail saldırıları neticesinde Gazze’de ölenlerin sayısının 614’ü çocuk, 370’i kadın olmak üzere 1900’e yükseldiği belirtildi. İsrail saldırılarının durdurulması çağrısı yapılan açıklamada, 2 bini çocuk, 1400’ü kadın olan yaralananların sayısının 7 bin 696’ya çıktığı kaydedildi. AA

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