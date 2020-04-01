İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük kriz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgını sebebiyle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük krizle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

COVID-19’un sosyoekonomik etkileri konusunda hazırlanan raporun duyurusu için bir video mesaj yayınlayan Guterres, salgının muhtemelen yakın geçmişte benzeri görülmemiş şekilde her ülkede resesyona neden olacağını belirtti. Guterres, salgınının ve ekonomik etkilerinin istikrarsızlığı, kargaşayı ve çatışmaları arttırma riski olduğunu savundu. Guterres bu sebeple uluslar arası toplumu koronavirüs salgınına ve COVID-19 hastalığının sebep olduğu sosyoekonomik yıkıma karşı daha güçlü ve etkili şekilde karşı koymaya çağırdı. Guterres, “Bu da ancak herkes bir araya gelirse, siyasî oyunları unutursak ve insanlığın tehlikede olduğunu anlarsak mümkün olur” diye konuştu.