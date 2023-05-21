"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İkinci kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

21 Mayıs 2023, Pazar 22:22
Filistinlilere yönelik ırkçı ve şiddet yanlısı söylemleriyle tanınan Ben-Gvir, göreve gelişinden bu yana ikinci kez Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Doğu Kudüs’te Filistinlilere saldırdılar
'Kudüs, kutsal mekanlarıyla Filistin Devleti'nin ebedi başkentidir'

 

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girdi.

Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’nın avlusundan yayınladığı görüntülü mesajında, “Burada ev sahibi biziz. Hamas'ın tehditlerinin hiçbir faydası olmayacak. Kudüs'ün ve tüm İsrail toprağının sahibi biziz.” ifadelerini kullandı.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve şiddet yanlısı söylemleri ve provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Bakan, göreve gelişinden bu yana ikinci kez aynı provokasyona imza attı.

Ben-Gvir daha önce, göreve gelişinden günler sonra, 3 Ocak’ta Mescid-i Aksa’ya girmiş ve bu eylemi ile 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan olmuştu.

Ben-Gvir'in bu baskını, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

Filistin yönetimi ve Müslüman ülkelerin yanı sıra, ABD’nin de dahil olduğu Batı ülkelerinden Ben-Gvir’in provokatif eylemine karşı tepkiler gelmişti.

Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde bu yılın başında kurulan aşırı sağcı hükümette bakan olmadan önce, milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere karşı silah çekmek gibi provokatif eylemleri ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde anılıyor.

Ben-Gvir, ayrıca, 1994 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak toplu katliam yapan fanatik Yahudi terörist Baruch Goldstein'a hayranlığını da gizlemiyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı Siyonist örgütlerin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken, bu baskınlar özellikle 2022 yılında giderek artan bir hal aldı.

Geçen yılın Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 yılı boyunca 48 binden fazla Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

AA

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dine en büyük ihanet, siyasete alet edilmesidir

    Yunanistan'daki seçimlerde son durum?

    İkinci kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Beşiktaş'tan Adana'da farklı galibiyet

    Zelenskiy'den kesin güvence aldım, F-16'lar Rusya'ya girmek için kullanılmayacak

    Konteyner ve çadırlar ilaçlanıyor

    'Bahmut, Rus işgali altında değil'

    Ümraniyespor'un küme düşmesi kesinleşti

    İzmir'e kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!

    'Kur Korumalı Mevduat' saatli bombaya dönüştü

    'Bütçe açığı en az 3’e katlanıyor'

    Bütün arkadaşlarımız sahada

    İki çocuktan biri yoksulluk çekiyor

    Çaykur Rizespor, Süper Lig sevinci yaşarken İzmir temsilcisi Altınordu ise küme düştü

    İmamoğlu: Saray ülkeyi tıkadı

    Adayımız mutlaka kazanmalı

    'Perişan bir haldeyiz'

    'İstanbul seçimi gibi olabilir'

    Obezite kanser riskini artırır

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    İkinci turda da oylar demokrasi için
    Genel

    Dine en büyük ihanet, siyasete alet edilmesidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Oy hırsızlığını önlemek için!
    İlimdar Kaya

    Milletin basiret gözü körleşirse
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratları zorlayan tarz-ı siyaset
    Dr. Salih AYTEMUR

    BOP’çular sağ gösterip sol vurdular
    Halil ELİTOK

    “Mağrur olma padişahım”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sokakların gündemi
    Mehmet KARA

    Millet ‘bitti’ demeden bitmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.