İklim değişikliğine karşı hızlı tedbir alınmalı

Avrupa Merkez Bankası’nın başkan yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde adım atılmazsa bunun orta vadede ekonomide önemli olumsuz etkileri olacağını ifade etti.

De Guindos, İspanya’nın kuzeyindeki Pamplona şehrinde katıldığı ‘Avrupa Yaz Kursları’ adlı seminerde yaptığı konuşmada, “İklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde tedbir alınmazsa, 20 yıllık bir zaman diliminde şirketlerin ve bankaların ödeme gücü üzerindeki etkisi önemli olabilir” dedi. Ekonomide iklim değişikliğinin sonuçlarının doğal afetlerle çok daha fazla görünür olduğunu vurgulayan De Guindos, ‘kömüre dayalı bir ekonomiden daha temiz bir ekonomiye geçişin gerekliliğini’ savundu.

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