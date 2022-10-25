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25 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

İklim değişikliğinin AB’ye bilançosu 145 milyar avro

25 Ekim 2022, Salı 21:21
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), iklim değişikliğin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ekonomik etkilerine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, iklim değişikliği kötü hava koşullarına neden olurken, bu durum önemli miktarda ekonomik kayıplara yol açtı.

AB ülkeleri 2011’de 6,3 milyar avro, 2012’de 3,7 milyar avro, 2013’te 22,4 milyar avro, 2014’te 11,7 milyar avro, 2015’te 10 milyar avro, 2016’da 9,6 milyar avro, 2017’de 27,9 milyar avro, 2018’de 22,1 milyar avro, 2019’da 18,8 milyar avro ve 2020’de 12,1 milyar avro iklim değişikliği kaynaklı ekonomik kayıp yaşadı.

Sıcak hava dalgaları, sel ve fırtınalar da dahil olmak üzere iklim değişikliği kaynaklı olumsuz hava koşulları 2011 ila 2020 yılları arasındaki 10 yılda toplam 145 milyar avronun üzerinde ekonomik kayba neden oldu.

Haber Merkezi

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