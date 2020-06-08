İlhak, İsrail-Almanya ilişkilerine zarar verebilir

İsrailli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’nin “ilhakının” İsrail ile Almanya arasındaki ilişkilere zarar vereceğini söyledi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, isimleri açıklanmayan İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Tel Aviv yönetiminin “ilhak” planını hayata geçirmesi durumunda İsrail ile Almanya arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu yetkililer, “ilhakın” Tel Aviv ile Berlin arasındaki ilişkilere zarar vereceği konusunda hemfikir olurken, “ilhak” sebebiyle Almanya’nın İsrail’e yaptırım uygulamayacağını düşündüklerini belirtti. AA

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.