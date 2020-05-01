İlhaka Avrupa'dan red

11 Avrupa ülkesinin İsrail büyükelçileri, Tel Aviv hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak planını uygulama niyetine tepki gösterdi.

İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

11 Avrupa ülkesinin İsrail büyükelçileri, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak planını uygulama niyetini protesto etti. İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre, Birleşik Krallık, Almanya Fransa, İrlanda, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, Belçika, Danimarka ve Finlandiya’nın Tel Aviv büyükelçilerinin İsrail’in ilhak planına tepki gösterdiği belirtildi. Söz konusu ülke büyükelçilerinin, İsrail Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müdür Yardımcısı Anna Azari ile video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, İsrail’in ilhak planını uygulama niyetinden endişe duydukları yönünde resmî bir mesaj verdikleri kaydedildi.

YERLEŞİME DE TEPKİ

Büyükelçilerin İsrail’in ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs’te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa planına da tepki gösterdikleri, söz konusu ülke diplomatlarının, İsrail’in bu adımının Tel Aviv’in Avrupa ülkeleri nezdindeki konumunu sarsacağı uyarısında bulundu. Büyükelçiler, İsrail’in ilhak planını uygulamasının uluslar arası hukuku apaçık ihlâl anlamına geleceği yönünde de uyarıda bulundukları belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’de 2 Mart’ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi’ni “ilhak” vaadinde bulunmuştu.

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Arap Birliği: Savaş suçu

Arap Birliği, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme planıyla yapmaya çalıştığının “savaş suçu” olduğunu belirtti. Filistin’in talebi üzerine toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının kapanış bildirisinde, “İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak planlarını hayata geçirme girişimi, Filistinlilerin haklarına ilişkin savaş suçudur. Bu girişim aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri ve kararlarını da ihlâl anlamı taşıyor.” ifadeleri kullanıldı. Kahire - aa