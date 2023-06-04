İlk Hac kafilesi Mekke’ye ulaştı

Kutsal Topraklar'da hac ibadetini yerine getirmek için Türkiye’den yola çıkan ilk kafile Suudi Arabistan’ın Mekke kentine ulaştı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hac farizasını yerine getirmek üzere Türkiye’den yola çıkan hacı adayları kutsal topraklara ayak bastı. Açıklamada, “2023 yılı hac organizasyonu kapsamında yola çıkan Rahman’ın misafirleri Mekke’de güller ile karşılandı.” denildi. AA

Okunma Sayısı: 249

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.