İlk kez bir Suriyeli albay yargılanacak

Suriye’deki iç savaşın 2011’de başlamasından bu yana ilk kez Suriye ordusundan yüksek rütbeli bir asker, işkence yaptığı iddiasıyla hâkim karşısına çıkacak.

Geçen sene Almanya’nın başkenti Berlin’de yakalanın Enver Aslan, perşembe günü Almanya’nın Kobletz kentindeki Yüksek Bölgesel Mahkeme’de hâkim karşısına çıkacak. Aslan, “insanlığa karşı suç işlemekle” suçlanıyor. Yargı sürecinin yaklaşık 2 yıl sürmesi bekleniyor. Albaya yardımcılık yaptığı iddia edilen Eyed El- Garib de perşembe günü hâkim karşısına çıkacak. Al Jazeera’nın aktardığına göre dava, sembolik olarak çok büyük bir değere sahip. İlk kez Suriye ordusundan üst düzey bir isim, böyle bir suçlamayla yargılanacak. Alman savcılar, albayın “sistematik işkence” süreçlerinde rol aldığını kanıtlamaya çalışacak. Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizması (IIIM) Direktörü Catherine Marchi-Uhel, “Suriye’de suçlar cezasız kalıyor gibi gözüküyordu. Almanya’daki dava bize bu suçların sadece geçici süreyle cezasız kalacağına dair umut veriyor” dedi.

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