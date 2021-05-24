"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İlk kez yüz yüze duruşmada

24 Mayıs 2021, Pazartesi 16:18
Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, ilk kez yüz yüze duruşmaya çıkarıldı.

Myanmar Now sitesine konuşan Suu Çii'nin avukatları, duruşmadan önce müvekkilleriyle yarım saat yüz yüze görüşme fırsatı bulduklarını belirterek, Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu aktardı.

Suu Çii'nin, avukatları aracılığıyla halka mesaj yollayarak, partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) halkın menfaati için kurulduğu ve halk var oldukça partisinin de var olacağını söylediği kaydedildi.

Avukatları, Suu Çii'nin duruşmasına ilişkin detaylı bilgi vermedi.

3 aydır avukatlarıyla görüştürülmüyordu

Gözaltına alındığı 1 Şubat'tan bu yana avukatlarıyla görüştürülmeyen Suu Çii'nin duruşmaları, güvenlik gerekçeleri nedeniyle telekonferans yoluyla yapılıyordu.

Avukatları, Suu Çii'nin bugüne ertelenen duruşmasında ilk defa mahkeme salonuna getirilme ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamıştı.

Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası’nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanmıştı.

Yargılaması süren Suu Çii, hakkındaki suçlamalar onaylanırsa 26 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi, iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 818 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tunus'ta gündem 'darbe' iddiaları

    Hindistan'da günlük vakalar son haftaların en düşük seviyesinde

    IPA'dan dünyaya çağrı: Yüz yüze eğitime geçilsin

    AB ve NATO'dan Belarus'a sert tepki

    Tahrikler durmuyor: Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi

    Dünya genelinde 115 bin sağlık çalışanı öldü

    Gazze'de kadın ve çocuk olmak...

    Vuhan Laboratuvarı'na ilişkin yeni iddia

    MSB: İkmal faaliyetleri sırasında bir askerimiz şehit oldu

    Haziranda kontrollü açılma şart

    Aşırı hava olayları 10 yılda ikiye katlandı

    Bu keyfî yönetmelik de yargıdan dönmeli

    Tarımda ciddi kayıplar var

    Gazze’nin inşasından önce insani yardım gerekli
    📷

    Gazze’deki yıkım havadan görüntülendi

    Türkiye'nin salgın gündemiyle son 24 saati

    Savcı neyi bekliyor?

    RTÜK’ten ‘fişleme’ hamlesi

    Meclis’in üzerine düşen gölge kaldırılmalı

    Mehmet Ağar yeniden yargılanacak

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    “Siyaset-mafya tartışması” erken seçimi getirir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meclis mi, reis mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Neden siyasetli cemaatlere alâka duymuyorsun?
    Yeni Asya'dan Size

    Gündemimiz: Hizmetlerimiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Belâların sebebi isyanlarımız olmasın?
    Risale-i Nur'dan

    Kalpteki muhabbet ebed için verilmiş
    Şükrü BULUT

    Demokrasi, barış ve medeniyet karşıtlarının Ortadoğu’daki üssü: İsrail…
    Sebahattin YAŞAR

    Haklı olmak, haklı kalmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.