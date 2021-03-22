İlk tesettürlü Temsilciler Meclisi üyesi olacak

Hollanda tarihinde ilk defa tesettürlü milletvekili adayı, aldığı tercih oylarıyla meclise girmeye hak kazandı.

Yeşil Sol (GL) milletvekili adayı Kauthar Bouchallikht, sosyal medya hesabından, tercih oylarıyla meclise gireceğini paylaştı. Bouchallikht, “Vay be, başardık. Her şeye rağmen tercih oyları ile Temsilciler Meclisine giriyorum ve oradan sizlerle beraber topluma hizmet edeceğim. Eşitlik ve adalet için. Nefret yerine umut için. Birlikte. Teşekkür ederim.” ifadesini kullandı. Genel seçimde GL’den 9’uncu sıradan aday olan Bouchallikht, resmî olmayan tercih oyları sonuçlarına göre Hollanda tarihinde ilk defa meclise giren tesettürlü milletvekili olacak. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ise, sosyal medya hesabından, “İslam’ı durdur” etiketiyle Bouchallikht’in meclise girmesi üzerine “Hollanda’da kara bir gün” yorumunda bulundu. AA

Okunma Sayısı: 89

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.