İlk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan’da

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, bu yılki ilk hacı kafilesinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk hacı kafilesini taşıyan uçağın ülkeye ulaştığı ifade edilerek, hacı adaylarına ait fotoğraflar paylaşıldı. Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA ise Bangladeş’ten gelen ilk hacı kafilesinin Cidde’deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı’na indiği aktarıldı. Suudi Arabistan Hac Bakanı Tevfik er-Rabia, 9 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2023 sezonunda iki milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediğini duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 169

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.