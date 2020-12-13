İlkokulda başörtüsü yasağı AYM’den döndü

Avusturya Anayasa Mahkemesİ İlkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek söz konusu yasağı İptal ettİ. Yasak sebebİyle Müslüman kız çocuklarının ayrımcılığa uğrayabİleceğİ kaydedİldİ.

Başörtüsü yasağı devam edemez

Said Nursî’nin sözü bugün çok daha fazla geçerli

Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullarda başörtüsü yasağının eşitlik ilkesiyle bağlantılı olarak din hürriyeti hakkını ihlâl ettiği için anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Avusturya’da, Okul Eğitim Yasası 10 yaşını tamamlayana kadar çocukların başörtüsü de dahil olmak üzere dini veya ideolojik kıyafet giymesini yasaklıyordu. Anayasa Mahkemesine, bu yasaya karşı iki aile tarafından yapılan başvuruda, aileler çocuklarını Sünnî ve Şiî İslâmın gereklerine göre yetiştirdikleri ve bu yasağın din hürriyeti hakkına “oransız bir saldırı” olduğu belirtilmişti.

DW’deki habere göre başvuruyu değerlendiren Mahkeme yaptığı açıklamada, başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğunu belirterek yasağı kaldırdı. Kararda okul sisteminin şekillenmesi esnasında farklı din gruplarına eşitlik ilkesine göre davranılması prensibi hatırlatılarak, sistemin tolerans ve açıklık değerleri temelleri üzerine kurulduğu belirtildi. Kararda ayrıca bu yasak dolayısıyla Müslüman kız çocuklarının ayrımcılığa uğrayabileceği, eğitim almalarını zorlaştıracağı ve sosyal olarak dışlanmalarına sebep olabileceği kaydedildi.

“Yasak devam etmez” demiştik

Önceki dönem milletvekili Martha Bissman 06.01.2020’de Yeni Asya’ya “Başörtüsü yasağı AYM’den döner” demişti. Avusturya‘da başörtü yasağını protesto etmek için parlamentoda başörtüsü takarak yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerinde toplayan Martha Bissmann Yeni Asya’nın sorularını cevaplandırmıştı.

İlkokulda başörtüsü yasağının yaygınlaşacağını ve toplumun diğer alanlarına da yayılacağını düşünüyor musunuz? Sorusuna karşı Bissmann şunları kaydetmişti, “Zannetmiyorum. Neticede aklın galip geleceğini düşünüyorum. Birkaç gün önce gazetelerde Mayısta yürürlüğe giren başörtüsü yasağından bugüne toplam sadece beş hadise yaşandığı yazıldı. Kanunen para cezası olması gerekiyor, ama bir tane bile ceza yok. Çünkü bu beş olayda da velilerle bir defa görüşme yeterli olmuş. Şimdi düşünmemiz gerek, meclisten kanun geçmeden önce bütün gazetelerde ve televizyon kanallarında skandal yapıldı. ‘Kız çocuklarının zorla başları örtülüyor’ diye çok yaygara yaptılar. “Okullarda başörtüsü yasağı, çünkü Müslüman aileler çocuklarını zorla örtüyorlar” şeklinde. Ama işin doğrusu bütün Avusturya’da sadece beş. Yani bu kadar önemsiz. Çölde sauna veya Antarktika’da buzluk gibi bu yasa, tamamen gereksiz. Halk oylamasının her zaman siyasete etkisi/baskısı olur. Böylece meclis karar verebilir. Yani iki türlü sonuç olabilir: Ya karar geri alınır veyahut Anayasa Mahkemesine gider. Neticede bu kanun o kadar anlamsız ki, başörtülü çocuk sayısı zaten yok denecek kadar az”