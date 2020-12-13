"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

İlkokulda başörtüsü yasağı AYM’den döndü

13 Aralık 2020, Pazar 17:00
Avusturya Anayasa Mahkemesİ İlkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek söz konusu yasağı İptal ettİ. Yasak sebebİyle Müslüman kız çocuklarının ayrımcılığa uğrayabİleceğİ kaydedİldİ.

Başörtüsü yasağı devam edemez
Said Nursî’nin sözü bugün çok daha fazla geçerli

 

 

Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullarda başörtüsü yasağının eşitlik ilkesiyle bağlantılı olarak din hürriyeti hakkını ihlâl ettiği için anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Avusturya’da, Okul Eğitim Yasası 10 yaşını tamamlayana kadar çocukların başörtüsü de dahil olmak üzere dini veya ideolojik kıyafet giymesini yasaklıyordu. Anayasa Mahkemesine, bu yasaya karşı iki aile tarafından yapılan başvuruda, aileler çocuklarını Sünnî ve Şiî İslâmın gereklerine göre yetiştirdikleri ve bu yasağın din hürriyeti hakkına “oransız bir saldırı” olduğu belirtilmişti.

DW’deki habere göre başvuruyu değerlendiren Mahkeme yaptığı açıklamada, başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğunu belirterek yasağı kaldırdı. Kararda okul sisteminin şekillenmesi esnasında farklı din gruplarına eşitlik ilkesine göre davranılması prensibi hatırlatılarak, sistemin tolerans ve açıklık değerleri temelleri üzerine kurulduğu belirtildi. Kararda ayrıca bu yasak dolayısıyla Müslüman kız çocuklarının ayrımcılığa uğrayabileceği, eğitim almalarını zorlaştıracağı ve sosyal olarak dışlanmalarına sebep olabileceği kaydedildi. 

“Yasak devam etmez” demiştik

Önceki dönem milletvekili Martha Bissman 06.01.2020’de Yeni Asya’ya “Başörtüsü yasağı AYM’den döner” demişti. Avusturya‘da başörtü yasağını protesto etmek için parlamentoda başörtüsü takarak yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerinde toplayan Martha Bissmann Yeni Asya’nın sorularını cevaplandırmıştı.

İlkokulda başörtüsü yasağının yaygınlaşacağını ve toplumun diğer alanlarına da yayılacağını düşünüyor musunuz? Sorusuna karşı Bissmann şunları kaydetmişti, “Zannetmiyorum. Neticede aklın galip geleceğini düşünüyorum. Birkaç gün önce gazetelerde Mayısta yürürlüğe giren başörtüsü yasağından bugüne toplam sadece beş hadise yaşandığı yazıldı. Kanunen para cezası olması gerekiyor, ama bir tane bile ceza yok. Çünkü bu beş olayda da velilerle bir defa görüşme yeterli olmuş. Şimdi düşünmemiz gerek, meclisten kanun geçmeden önce bütün gazetelerde ve televizyon kanallarında skandal yapıldı. ‘Kız çocuklarının zorla başları örtülüyor’ diye çok yaygara yaptılar. “Okullarda başörtüsü yasağı, çünkü Müslüman aileler çocuklarını zorla örtüyorlar” şeklinde. Ama işin doğrusu bütün Avusturya’da sadece beş. Yani bu kadar önemsiz. Çölde sauna veya Antarktika’da buzluk gibi bu yasa, tamamen gereksiz. Halk oylamasının her zaman siyasete etkisi/baskısı olur. Böylece meclis karar verebilir. Yani iki türlü sonuç olabilir: Ya karar geri alınır veyahut Anayasa Mahkemesine gider. Neticede bu kanun o kadar anlamsız ki, başörtülü çocuk sayısı zaten yok denecek kadar az”

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Öğrencilerin yarısı EBA’yı yetersiz görüyor

    Yahudi yerleşimciler yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi

    Koca: Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor

    Kovid-19 aşıları ABD içinde dağıtıma çıktı

    Ankara'daki inşaat alanından üzücü haber!

    İlkokulda başörtüsü yasağı AYM’den döndü

    ABD'de son 24 saatte 2319 ölüm ve 254 bin yeni vaka!

    Kovid-19'u atlatan Prof. Dr. Güngör'den gençlere çağrı

    Antalya alarma geçti!

    Kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    Azerbaycan : Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi ihlal ediyor

    Atalay'dan asgari ücrete ilişkin açıklama

    'İstanbul'da 3 ay kadar daha su var'

    Milyonerlerin mevduatı 2 trilyon lirayı aştı

    'Küresel ısınmaya karşı 'acil durum' ilan edin'

    Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 milyonu aştı

    Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 222 vefat daha

    23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir başka açıdan kuraklık
    Adnan NACİR

    Kesin “Bill”gi, Yayalım!
    Faruk ÇAKIR

    Yolsuzluğun hesabı ağır olur
    Ali FERŞADOĞLU

    Zarara kendi rızasıyla girene acınır mı?
    Mehmet KARA

    Atanmış seçilmişe bağırır mı?
    Genel

    DUYURU
    Ahmet BATTAL

    Hukukta mukayeseli öğrenme ve YÖK
    Ali ATAÇ

    Besmele ve ihlas ilişkisi
    Çetin ACAR

    Ey insanlık, uyan, İslama sarıl
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Mafyatik devlet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.