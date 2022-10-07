IMF: Büyüme gerileyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, resesyon ve mali istikrarsızlık risklerinin arttığına işaret ederek, önümüzdeki hafta 2023 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 2,9’un altına indireceklerini söyledi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, IMF Başkanı Georgieva, COVID-19 pandemisi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve tüm kıtalarda yaşanan iklim felaketlerinin yarattığı şokların küresel ekonomik manzarayı “kötümser” hale getirdiğini, durumun daha da kötüleşebileceğini belirtti. Georgieva, “Küresel ekonomide görece öngörülebilirlikten daha kırılgan, daha belirsiz, ekonomik çalkantının, jeopolitik yüzleşmelerin, daha sık ve yıkıcı doğal afetlerin olduğu bir dünyaya doğru büyük bir kayma yaşıyoruz” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.