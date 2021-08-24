IMF'den 6.3 milyar dolar

IMF, 190 üye ülkeye tarihinin en büyük özel çekme hakkı tahsisini gerçekleştirdi. 650 milyar dolarlık tahsisten Türkiye’nin aldığı pay 6,3 milyar dolar oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 190 ülkeye 650 milyar dolar tahsis etti; Türkiye’nin payı ise 6,3 milyar dolar oldu. Aslan payını gelişmiş ülkeler alırken Afganistan ve Venezuela’ya ise para tahsis edilmedi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 650 milyar dolarlık özel çekme hakkının (SDR) üye ülkelere tahsis edildiğini açıkladı. IMF tarihinin en yüksek finansmanı olan bu miktar, ekonomilerin delta varyantı nedeniyle belirsizlik içerisinde olduğu bir dönemde yapıldı. Özel çekme hakları olarak bilinen rezerv varlıkların üye ülkelere gönderilmesi, 2009 yılındaki küresel mali krizden bu yana bir ilk olma özelliğini taşıyor.

En çok ABD’ye tahsis edildi

IMF, yaptığı açıklamada, rezervlerin gelişmekte olan ülkelere kanalize edilmesine yardımcı olmak için özel araçlar kurulması gerektiğini belirtti. Toplam 190 üye ülkeye, fondaki mevcut kotaları oranında SDR tahsisi yapıldı. SDR, uluslararası likiditeyi arttırmak için IMF tarafından oluşturulan özel bir uluslar arası rezerv aracı olarak kullanılıyor. IMF tarafından 1969 yılında meydana getirilen uluslar arası bir rezerv para birimi olan SDR, aynı adı taşıyan ayrı bir departman tarafından çıkartılıyor. Bu kanaldan üye ülkelere IMF’deki Normal Çekme Hakları’ndan ayrı bir dış rezerv sağlanıyor ve SDR’nin değeri, 5 büyük uluslar arası para biriminin oluşturduğu sepet kura göre belirleniyor. En çok SDR tahsis edilen ülkeler 112,6 milyar dolarla ABD, 41,8 milyar dolarla Japonya ve 41,3 milyar dolarla Çin oldu. Türkiye’ye ise yaklaşık 6,3 milyar dolarlık SDR tahsis edildi.

İstanbul - Anka