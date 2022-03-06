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6 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

IMF: Ukrayna'daki savaş küresel ekonomiyi 'ağır' etkileyecek

06 Mart 2022, Pazar 15:05
IMF, Ukrayna'da devam eden savaş ve ilgili yaptırımların küresel ekonomi üzerinde "ağır" bir etkisi olacağını belirterek, Ukrayna'nın 1,4 milyar dolarlık acil finansman talebinin en erken gelecek hafta değerlendirilmesinin beklendiğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF), yapılan açıklamada, fonun icra kurulunun Kristalina Georgieva başkanlığında toplandığı ve Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkileri ile etkilenen ülkeler için olası hızlı finansal yardımın görüşüldüğü belirtildi.

Ukrayna'daki savaşın ülkenin fiziksel altyapısına büyük zararlar verdiğine dikkati çekilen açıklamada, komşu ülkelere 1 milyondan fazla mülteci dalgasına ve Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yatırımların açıklanmasına neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Durum oldukça değişken ve görünüm olağanüstü belirsizliğe tabi olsa da ekonomik sonuçlar şimdiden çok ciddi." değerlendirmesi yer aldı.

"Çatışma tırmanırsa, ekonomik zarar daha da yıkıcı olacaktır"

Buğday ve diğer tahıllar dahil olmak üzere enerji ile emtia fiyatlarının yükseldiğine işaret edilen açıklamada, bunların tedarik zinciri kesintileri ve Kovid-19 salgınından toparlanmadan kaynaklanan enflasyonist baskılara katkıda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, fiyat şoklarının tüm dünyayı etkileyeceği vurgulanarak, "Çatışma tırmanırsa, ekonomik zarar daha da yıkıcı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

IMF'nin açıklamasında, Rusya'ya yönelik yaptırımların da küresel ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli etkileri olacağına dikkati çekildi.

Birçok ülkede krizin hem enflasyon hem de ekonomik faaliyet üzerinde olumsuz bir şok oluşturduğu belirtilen açıklamada, para politikası otoritelerinin uygun tepkileri ayarlamak için artan uluslararası fiyatların yerel enflasyona geçişini dikkatle izlemesinin gerekeceği vurgulandı.

Ukrayna'nın finansman talebi en erken gelecek hafta değerlendirilecek

Açıklamada, maliye politikasının artan yaşam maliyetlerini dengelemeye yardımcı olmak için en savunmasız hane halklarını desteklemesinin gerekeceği ve krizin politika ortamını daha da karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

Ukrayna'da ekonomik zararın azımsanmayacak ölçüde olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu aşamada finansman ihtiyaçlarını tam olarak değerlendirmek çok zor olsa da Ukrayna'nın ciddi toparlanma ve yeniden inşa maliyetleriyle karşı karşıya kalacağı şimdiden açık." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna'nın IMF'nin Hızlı Finansman Aracı kapsamında 1,4 milyar dolarlık acil durum finansmanı talep ettiği, bu talebin değerlendirilmek üzere en erken gelecek hafta icra kuruluna iletilmesinin beklendiği aktarıldı.

IMF, Moldova makamlarıyla da finansman seçeneklerini görüşüyor

Rusya'ya yönelik yaptırımların ise ülkenin para birimini ve finansal sistemini desteklemek için uluslararası rezervlere erişimini ciddi şekilde kısıtlayacağı belirtilen açıklamada, Rusya'nın bankacılık sistemine yönelik uluslararası yaptırımların ve bir dizi bankanın SWIFT'ten çıkarılmasının Rusya'nın ihracat ödemelerini alma, ithalat ödemelerini yapma ve sınır ötesi finansal işlemleri gerçekleştirme kabiliyetini önemli ölçüde bozduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu yaptırımların tam etkisini öngörmek için henüz çok erken olsa da varlık fiyatlarında ve rublenin değerinde şimdiden keskin bir düşüş gördük." ifadesi yer aldı.

Ukrayna ve Rusya ile çok yakın ekonomik bağları olan ülkelerin özellikle "kıtlık ve arz kesintileri riski" altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Moldova'nın mevcut krizin maliyetlerini karşılamaya yardımcı olması için mevcut IMF destekli programının genişletilmesini ve yeniden düzenlenmesini talep ettiği, IMF'nin Moldova makamlarıyla seçenekleri aktif olarak görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden savaş ve ilgili yaptırımların küresel ekonomi üzerinde ağır bir etkisi olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

IMF'nin gelişen durumu değerlendirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, fonun uluslararası ortaklarıyla yakın iş birliği içinde gerektiğinde üye ülkelere politika tavsiyesi, mali destek ve teknik yardım sağlayacağı kaydedildi.

AA

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