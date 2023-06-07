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8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İmran Han'a "cinayete azmettirme" suçlaması

07 Haziran 2023, Çarşamba 19:00
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, bir avukatın öldürülmesiyle ilgili "cinayete azmettirmekle" suçlandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinin Kuetta şehrinde dün öldürülen Anayasa Mahkemesi kıdemli avukatı Abdul Rezzak Şar’ın oğlu Sirac Ahmed, babasının ölümüyle ilgili Kuetta Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

Sirac Ahmed, babasının öldürülmesiyle ilgili, eski Başbakan Han’ı cinayete azmettirmekle suçladı.

Başbakan Şahbaz Şerif’in Özel Danışmanı Ataullah Tarar da başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, Abdul Rezzak Şar’ın öldürülmesinden Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ı sorumlu tuttu.

Öldürülen avukat Şar’ın İmran Han’a yönelik ihanet davasını yürüttüğünü belirten Tarar, PTI liderinin ihanet davasından kurtulmak için cinayeti işlettiğini ve bundan “doğrudan sorumlu” olduğunu savundu.

"PTI’nın militan ve terörist bir partiye dönüştüğünü” öne süren Tarar, Han’ın bu davadan kendisini kurtaramayacağını ifade etti.

Han'ın partisi hükümeti suçladı

PTI Sözcüsü Rauf Hasan ise iddiaları reddederek, Başbakan Şahbaz Şerif ve İçişleri Bakanı Rana Sanaullah'ı cinayetin arkasında olmakla suçladı.

Öldürülen avukat Şar, PTI lideri Han’ın Nisan 2022’de Cumhurbaşkanı Arif Alvi’ye Ulusal Meclis’i feshetme tavsiyesinde bulunduğunu ve anayasayı ihlal ettiğini iddia etmişti. Şar, Han hakkında Anayasa'nın 6’ıncı maddesi uyarınca ihanetten dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi kıdemli avukatı Abdul Rezzak Şar, Kuetta şehrinde dün motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğramış ve olay yerinde ölmüştü.

AA

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