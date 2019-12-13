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İmran Han'dan Hindistan'a 'vatandaşlık tasarısı' tepkisi

13 Aralık 2019, Cuma 18:04
Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" kanunlaştı.

Tasarı, Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yasalaşarak resmi gazetede yayımlandı.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Vatandaşlık Yasası değişmiş oldu.

Değişikliğe göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutuldu.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle çokça eleştirilmişti.

İmran Han'dan değişikliğe tepki

Pakistan Başbakanı İmran Han, dün Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye tepki göstererek, "Dünya, Nazilerin ırkçı politikalarının İkinci Dünya Savaşı'na yol açtığı gibi Modi'nin de ırkçı gündemi ve Pakistan'ı nükleer güçle tehdit etmesinin geniş kapsamlı sonuçları olacağını fark etmeli." demişti.

USCIRF'nin açıklaması

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF), yaptığı açıklamada, tartışmalı değişikliğin yasalaşması durumunda ABD hükümetinin "Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah ve diğer liderlere yaptırım uygulamayı göz önünde bulundurması gerektiğini" vurgulamıştı.

"Hindistan bölünebilir"

Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) eski lideri Rahul Gandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tasarının, Modi ve İçişleri Bakanı Amit Şah yönetiminin kuzeydoğu eyaletlerini etnik olarak temizlemeye yönelik bir girişimi olduğunu kaydetmişti.

Gandi, hükümetin adımını, kuzeydoğuya, oradaki halkların yaşam tarzlarına ve Hindistan fikrine saldırı olduğunu belirtmişti.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği (AIMIM) Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, tasarının, Hindistan anayasasının temel yapısını ihlal ettiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Uveysi, tasarının anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek, "Milleti bölme girişimidir. Tasarı, Müslümanları devletsiz hale getirdiği için yeni bir bölünme (Hindistan'ın bölünmesi) getirebilir." diye konuşmuştu.

Kuzeydoğu sınır eyaletlerinde protestolara sebep olmuştu

Öte yandan Göçmenlere vatandaşlık verilmesine ilişkin değişiklik tasarı halindeyken, kuzeydoğu eyaletlerinde çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Assam eyaleti genelinde on binlerce kişi tasarıyı protesto etmek için yolları kapatmış, yer yer göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmıştı.

Eyaletin başkenti Guvahati'de düzenlenen gösteriler sırasında polisin ateş açması sonucu 2 sivil yaşamını yitirmişti.

Manipur, Tripura, Meghalaya ve Mizoram gibi kuzeydoğu eyaletlerinde de protestolar yaşanmıştı.

AA

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