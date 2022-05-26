"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İmran Han'dan seçim kararı şartı

26 Mayıs 2022, Perşembe 17:31
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, seçim tarihi belirlemesi ve meclisin feshedilmesi için hükümete 6 gün mühlet tanıyarak başkent İslamabad'da yürüyüşüne son verdi.

Pakistan'da tansiyon yeniden yükseldi

 

Dawn sitesinin haberine göre, Han, İslamabad'ın 9. Bulvarı'nda Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) mensuplarına hitap etti.

Han, konuşmasında, hükümete seçim tarihi belirlemesi ve meclisi feshetmesi için 6 gün süre tanıdığını belirterek, başkentteki yürüyüşünü sonlandırdı.

Eski Başbakan Han, seçim kararının alınmaması durumunda tüm Pakistanlılarla başkente geri döneceği uyarısında bulundu.

Hükümetin, polisle halkı karşı karşıya getirmek ve anarşi yaratmak istediğini iddia eden Han, "Hükümet seçim kararı alıp meclisi feshedene kadar burada kalmaya kararlıydım ama son 24 saatte gördüklerimden sonra yürüyüşe son verme kararı aldım." dedi.

Han, gösteri ve yürüyüşün devam etmesi ve çatışma yaşanmasının hükümeti mutlu edeceğini savunarak hükümetin "baskın ve gözaltı taktiklerini" kınadı.

Barışçıl gösterilerin göz yaşartıcı gaz bombası, gözaltılar ve tutuklamalarla engellenmeye çalışıldığını öne süren Han, yüksek mahkemenin konuyu gündemine almasına sevindiğini dile getirdi.

Han, başkente yürüyüş sırasında 5, Karaçi'deki gösterilerde ise 3 PTI mensubunun hayatını kaybettiğini, bunlardan birinin ise polisin göz yaşartıcı gazının etkisiyle köprüden düştüğünü iddia etti.

Sadece adalet arayışında olduklarını kaydeden Han, halkın son 24 saatte yaşananları yakından takip ettiği ve yargının buna tepkisini beklediğini aktardı.

Öte yandan, konuşmanın ardından PTI liderleri ve Han bölgeden ayrılırken bazı partililer polis barikatlarını aşarak yüksek güvenlik tedbirlerinin alındığı "kırmızı bölgeye" girdi.

"Halk baskınları reddediyor"

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, yürüyüşe dair açıklamada, yürüyüşü yakından takip ettiğini vurgulayarak "Halk baskınları reddediyor." ifadesini kullandı.

Sanaullah, PTI'nin "olay çıkarmama" sözünde durmadığını öne sürerek, "İmran Niazi, İslamabad'da belirlenen bir yerde miting düzenlemek için Yargıtaydan izin aldıktan sonra şehre girdi ancak sözünü tutmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Göstericilerin otobüs duraklarına ve yol kenarlarındaki ağaçlara zarar verdiğini belirten Sanaullah, yüksek mahkemenin kararına sığınan "çetelerin" gece boyunca ateş yaktığını kaydetti.

Sanaullah, anayasanın 245 maddesi uyarınca hükümetin kırmızı bölgeye asker konuşlandırma kararı aldığını ve bu kapsamda cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkeme, parlamento binası, başbakanlık binası gibi bazı resmi kurumların korunacağını açıkladı.

Öte yandan, İslamabad polisi, göstericilere müdahale sırasında yaklaşık 15 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Han'ın destekçileri polisle çatıştı

İslamabad polisi, eski Başbakan Han'ın erken seçim talebiyle yapacağını duyurduğu yürüyüşü önlemek için Pencap eyaletinde İslamabad'a çıkan birçok yolu konteynerlerle kapatmıştı.

Bunun üzerine Pencap'ın farklı bölgelerinde barikatları aşmak isteyen Han destekçileri ile polis arasında çatışma yaşanmıştı.

Polis, Pencap'ın en büyük kenti Lahor'ın farklı noktalarında toplanan Han'ın lideri olduğu PTI taraftarlarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

PTI çalışanları ve partililer de polise taş atarak karşılık verirken bazı göstericiler de polisin çektiği dikenli telleri çeşitli aletlerle keserek barikatları aşmıştı.

Han, 22 Mayıs'ta Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirterek, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere 25 Mayıs'ta İslamabad'da barışçıl şekilde yürümeye çağırmıştı.

İslamabad yönetimi ise Han'ın yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirmişti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han’ın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batılı ülkelerde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, hükümetinin düşürülmesinden ABD'yi sorumlu tutuyor.

AA

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    27 Mayıs demokrasimizdeki travmaların başlangıcıdır

    ‘Geçinemiyorum’ diyenler ‘şükürsüz’ ilan ediliyor

    Demokrasi için bir araya geldik

    İmran Han'dan seçim kararı şartı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 1 günde 150, bugüne kadar 29600 askerini kaybetti

    Yayın gelirinde şampiyonluk Fenerbahçe'nin oldu

    Bursa'daki canlı bomba davasında karar

    İran Dışişleri Bakanı: Ukrayna'daki savaşın sorumlusu ABD ve NATO'dur

    NATO: PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir, İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez

    Merkez Bankası'ndan faiz kararı

    Almanya Başbakanı: Putin'in savaşı kazanamayacağından eminim

    AB'den oligarkların varlıklarına el konulmasına ilişkin yasa önerisi

    Benzin ve motorine zam bekleniyor

    Türkiye'nin hava yolunda hedefi 210 milyon yolcu

    Bir askerimiz şehit oldu

    Ekonomik güven endeksi mayısta arttı

    Teksas'taki vahşette öldürülen 19 çocuk aynı sınıftan

    İstibdatçılar gidecek, hürriyetçiler kazanacak

    Pakistan'da tansiyon yeniden yükseldi

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İhlallerin kaynağını kurutmak için...
    Süleyman KÖSMENE

    Sala nedir, ne değildir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyasette seyisler ve atlar
    Mikail YAPRAK

    Doğru ölümün yanlış haberi..
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bilim esir maddesini tanıma eşiğine yeni geldi
    Risale-i Nur'dan

    Siyasî geniş daireleri merakla takip etmek
    Ali FERŞADOĞLU

    Enflasyonun ateşi niçin yüksek?
    Genel

    Teksas'taki vahşette öldürülen 19 çocuk aynı sınıftan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.